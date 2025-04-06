Valute / BSET
BSET: Bassett Furniture Industries Incorporated
16.16 USD 0.05 (0.31%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BSET ha avuto una variazione del -0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.88 e ad un massimo di 16.32.
Segui le dinamiche di Bassett Furniture Industries Incorporated. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BSET News
Intervallo Giornaliero
15.88 16.32
Intervallo Annuale
13.58 19.75
- Chiusura Precedente
- 16.21
- Apertura
- 16.05
- Bid
- 16.16
- Ask
- 16.46
- Minimo
- 15.88
- Massimo
- 16.32
- Volume
- 136
- Variazione giornaliera
- -0.31%
- Variazione Mensile
- -2.30%
- Variazione Semestrale
- 3.00%
- Variazione Annuale
- 12.77%
21 settembre, domenica