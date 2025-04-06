Währungen / BSET
BSET: Bassett Furniture Industries Incorporated
16.22 USD 0.01 (0.06%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BSET hat sich für heute um 0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.05 bis zu einem Hoch von 16.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bassett Furniture Industries Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
16.05 16.28
Jahresspanne
13.58 19.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.21
- Eröffnung
- 16.05
- Bid
- 16.22
- Ask
- 16.52
- Tief
- 16.05
- Hoch
- 16.28
- Volumen
- 26
- Tagesänderung
- 0.06%
- Monatsänderung
- -1.93%
- 6-Monatsänderung
- 3.38%
- Jahresänderung
- 13.19%
