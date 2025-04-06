통화 / BSET
BSET: Bassett Furniture Industries Incorporated
16.16 USD 0.05 (0.31%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BSET 환율이 오늘 -0.31%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 15.88이고 고가는 16.32이었습니다.
Bassett Furniture Industries Incorporated 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
15.88 16.32
년간 변동
13.58 19.75
- 이전 종가
- 16.21
- 시가
- 16.05
- Bid
- 16.16
- Ask
- 16.46
- 저가
- 15.88
- 고가
- 16.32
- 볼륨
- 136
- 일일 변동
- -0.31%
- 월 변동
- -2.30%
- 6개월 변동
- 3.00%
- 년간 변동율
- 12.77%
20 9월, 토요일