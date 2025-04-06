시세섹션
통화 / BSET
주식로 돌아가기

BSET: Bassett Furniture Industries Incorporated

16.16 USD 0.05 (0.31%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

BSET 환율이 오늘 -0.31%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 15.88이고 고가는 16.32이었습니다.

Bassett Furniture Industries Incorporated 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BSET News

일일 변동 비율
15.88 16.32
년간 변동
13.58 19.75
이전 종가
16.21
시가
16.05
Bid
16.16
Ask
16.46
저가
15.88
고가
16.32
볼륨
136
일일 변동
-0.31%
월 변동
-2.30%
6개월 변동
3.00%
년간 변동율
12.77%
20 9월, 토요일