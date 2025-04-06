Dövizler / BSET
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
BSET: Bassett Furniture Industries Incorporated
16.16 USD 0.05 (0.31%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BSET fiyatı bugün -0.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.88 ve Yüksek fiyatı olarak 16.32 aralığında işlem gördü.
Bassett Furniture Industries Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BSET haberleri
- Zacks Industry Outlook Highlights Flexsteel Industries and Bassett Furniture Industries
- 2 Furniture Stocks in Focus Despite Challenging Industry Landscape
- Hooker Furniture (HOFT) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Is Bassett Furniture Industries (BSET) Stock Outpacing Its Consumer Discretionary Peers This Year?
- Bassett Furniture stock rises as competitors fall on Trump tariff threat
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging Bassett Furniture Industries (BSET) This Year?
- Bassett Furniture appoints James Goergen to board of directors
- Bassett Furniture updates bylaws to expand board size range
- Is Accel Entertainment (ACEL) Outperforming Other Consumer Discretionary Stocks This Year?
- Zacks.com featured highlights include Mama's Creations, Bassett Furniture Industries and Amarin
- 3 Strong Buy Breakout Stocks for Explosive Returns
- Bassett Furniture declares $0.20 quarterly dividend
- Bassett Furniture Industries, Incorporated (BSET) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Bassett earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- AZZ, Methode Electronics, Bassett Furniture set to report earnings Wednesday
- Bassett Furniture Industries (BSET): Too Soon For An Upgrade
- Bassett Announces Second Quarter Conference Call
- Bassett Furniture: Seeking Alpha’s Top-Rated Home Furnisher Also Whets Our Appetite (BSET)
- La-Z-Boy: Well-Positioned To Conquer Industry Challenges (NYSE:LZB)
- Merion Road Capital Q1 2025 Investor Letter
- Bassett Furniture Stock: Potential Winner Under Trump's Tariffs (NASDAQ:BSET)
Günlük aralık
15.88 16.32
Yıllık aralık
13.58 19.75
- Önceki kapanış
- 16.21
- Açılış
- 16.05
- Satış
- 16.16
- Alış
- 16.46
- Düşük
- 15.88
- Yüksek
- 16.32
- Hacim
- 136
- Günlük değişim
- -0.31%
- Aylık değişim
- -2.30%
- 6 aylık değişim
- 3.00%
- Yıllık değişim
- 12.77%
21 Eylül, Pazar