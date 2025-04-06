货币 / BSET
BSET: Bassett Furniture Industries Incorporated
16.34 USD 0.01 (0.06%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BSET汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点16.03和高点16.37进行交易。
关注Bassett Furniture Industries Incorporated动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BSET新闻
日范围
16.03 16.37
年范围
13.58 19.75
- 前一天收盘价
- 16.33
- 开盘价
- 16.25
- 卖价
- 16.34
- 买价
- 16.64
- 最低价
- 16.03
- 最高价
- 16.37
- 交易量
- 41
- 日变化
- 0.06%
- 月变化
- -1.21%
- 6个月变化
- 4.14%
- 年变化
- 14.03%
