BHFAM: Brighthouse Financial Inc - Depositary shares each representing

12.13 USD 0.48 (4.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BHFAM за сегодня изменился на 4.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.55, а максимальная — 12.17.

Следите за динамикой Brighthouse Financial Inc - Depositary shares each representing. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
11.55 12.17
Годовой диапазон
10.21 18.95
Предыдущее закрытие
11.65
Open
11.71
Bid
12.13
Ask
12.43
Low
11.55
High
12.17
Объем
103
Дневное изменение
4.12%
Месячное изменение
-9.55%
6-месячное изменение
-13.54%
Годовое изменение
-34.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.