Валюты / BHFAM
BHFAM: Brighthouse Financial Inc - Depositary shares each representing
12.13 USD 0.48 (4.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BHFAM за сегодня изменился на 4.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.55, а максимальная — 12.17.
Следите за динамикой Brighthouse Financial Inc - Depositary shares each representing. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BHFAM
- Brighthouse Financial's Potential Acquisition Does Not Change My PFD Sell Rating (BHF)
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio - Q1 2025 Update (NYSE:GRBK)
- Brighthouse Financials Has 4 Preferreds: All Rated Sell (NASDAQ:BHFAM)
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio – Q4 2024 Update (NASDAQ:GLRE)
Дневной диапазон
11.55 12.17
Годовой диапазон
10.21 18.95
- Предыдущее закрытие
- 11.65
- Open
- 11.71
- Bid
- 12.13
- Ask
- 12.43
- Low
- 11.55
- High
- 12.17
- Объем
- 103
- Дневное изменение
- 4.12%
- Месячное изменение
- -9.55%
- 6-месячное изменение
- -13.54%
- Годовое изменение
- -34.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.