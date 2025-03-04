Moedas / BHFAM
BHFAM: Brighthouse Financial Inc - Depositary shares each representing
11.95 USD 0.04 (0.33%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BHFAM para hoje mudou para -0.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.92 e o mais alto foi 12.10.
Veja a dinâmica do par de moedas Brighthouse Financial Inc - Depositary shares each representing. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
11.92 12.10
Faixa anual
10.21 18.95
- Fechamento anterior
- 11.99
- Open
- 12.10
- Bid
- 11.95
- Ask
- 12.25
- Low
- 11.92
- High
- 12.10
- Volume
- 24
- Mudança diária
- -0.33%
- Mudança mensal
- -10.89%
- Mudança de 6 meses
- -14.83%
- Mudança anual
- -35.54%
