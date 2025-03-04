FiyatlarBölümler
Dövizler / BHFAM
Geri dön - Hisse senetleri

BHFAM: Brighthouse Financial Inc - Depositary shares each representing

12.70 USD 0.68 (5.66%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BHFAM fiyatı bugün 5.66% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.00 ve Yüksek fiyatı olarak 13.20 aralığında işlem gördü.

Brighthouse Financial Inc - Depositary shares each representing hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BHFAM haberleri

Günlük aralık
12.00 13.20
Yıllık aralık
10.21 18.95
Önceki kapanış
12.02
Açılış
12.02
Satış
12.70
Alış
13.00
Düşük
12.00
Yüksek
13.20
Hacim
714
Günlük değişim
5.66%
Aylık değişim
-5.29%
6 aylık değişim
-9.48%
Yıllık değişim
-31.50%
21 Eylül, Pazar