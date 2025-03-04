Währungen / BHFAM
BHFAM: Brighthouse Financial Inc - Depositary shares each representing
12.10 USD 0.08 (0.67%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BHFAM hat sich für heute um 0.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.02 bis zu einem Hoch von 12.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Brighthouse Financial Inc - Depositary shares each representing-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BHFAM News
Tagesspanne
12.02 12.10
Jahresspanne
10.21 18.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.02
- Eröffnung
- 12.02
- Bid
- 12.10
- Ask
- 12.40
- Tief
- 12.02
- Hoch
- 12.10
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- 0.67%
- Monatsänderung
- -9.77%
- 6-Monatsänderung
- -13.76%
- Jahresänderung
- -34.74%
