KurseKategorien
Währungen / BHFAM
Zurück zum Aktien

BHFAM: Brighthouse Financial Inc - Depositary shares each representing

12.10 USD 0.08 (0.67%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BHFAM hat sich für heute um 0.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.02 bis zu einem Hoch von 12.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die Brighthouse Financial Inc - Depositary shares each representing-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BHFAM News

Tagesspanne
12.02 12.10
Jahresspanne
10.21 18.95
Vorheriger Schlusskurs
12.02
Eröffnung
12.02
Bid
12.10
Ask
12.40
Tief
12.02
Hoch
12.10
Volumen
10
Tagesänderung
0.67%
Monatsänderung
-9.77%
6-Monatsänderung
-13.76%
Jahresänderung
-34.74%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K