BHFAM: Brighthouse Financial Inc - Depositary shares each representing

12.70 USD 0.68 (5.66%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BHFAM ha avuto una variazione del 5.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.00 e ad un massimo di 13.20.

Segui le dinamiche di Brighthouse Financial Inc - Depositary shares each representing. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
12.00 13.20
Intervallo Annuale
10.21 18.95
Chiusura Precedente
12.02
Apertura
12.02
Bid
12.70
Ask
13.00
Minimo
12.00
Massimo
13.20
Volume
714
Variazione giornaliera
5.66%
Variazione Mensile
-5.29%
Variazione Semestrale
-9.48%
Variazione Annuale
-31.50%
20 settembre, sabato