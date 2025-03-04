Valute / BHFAM
BHFAM: Brighthouse Financial Inc - Depositary shares each representing
12.70 USD 0.68 (5.66%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BHFAM ha avuto una variazione del 5.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.00 e ad un massimo di 13.20.
Segui le dinamiche di Brighthouse Financial Inc - Depositary shares each representing. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BHFAM News
Intervallo Giornaliero
12.00 13.20
Intervallo Annuale
10.21 18.95
- Chiusura Precedente
- 12.02
- Apertura
- 12.02
- Bid
- 12.70
- Ask
- 13.00
- Minimo
- 12.00
- Massimo
- 13.20
- Volume
- 714
- Variazione giornaliera
- 5.66%
- Variazione Mensile
- -5.29%
- Variazione Semestrale
- -9.48%
- Variazione Annuale
- -31.50%
20 settembre, sabato