BCC: Boise Cascade, L.L.C

82.34 USD 2.83 (3.32%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BCC за сегодня изменился на -3.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 81.15, а максимальная — 84.60.

Следите за динамикой Boise Cascade, L.L.C. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
81.15 84.60
Годовой диапазон
81.15 155.43
Предыдущее закрытие
85.17
Open
84.00
Bid
82.34
Ask
82.64
Low
81.15
High
84.60
Объем
703
Дневное изменение
-3.32%
Месячное изменение
-4.16%
6-месячное изменение
-15.88%
Годовое изменение
-40.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.