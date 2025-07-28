通貨 / BCC
BCC: Boise Cascade, L.L.C
80.54 USD 1.80 (2.19%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BCCの今日の為替レートは、-2.19%変化しました。日中、通貨は1あたり80.15の安値と85.20の高値で取引されました。
Boise Cascade, L.L.Cダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BCC News
- DAデビッドソン、ボイス・カスケード社の見通し引き下げにも関わらず目標株価100ドルを維持
- Boise Cascade stock price target maintained at $100 by DA Davidson despite lowered outlook
- トゥルイスト証券、ボイス・カスケードの目標株価を弱いガイダンスにより96ドルに引き下げ
- Boise Cascade stock price target lowered to $96 at Truist on weaker guidance
- BMOキャピタル、ボイスカスケードの目標株価を100ドルに引き下げ
- Boise Cascade stock price target lowered to $100 at BMO Capital
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Is the Options Market Predicting a Spike in Boise Cascade Stock?
- Boise Cascade (BCC) Down 1.1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- I Am Bullish About Boise Cascade: Robots In Wood Processing (NYSE:BCC)
- DA Davidson reiterates Buy rating on Boise Cascade stock with $100 target
- Boise Cascade stock hits 52-week low at 80.23 USD
- Twedt Jill, Boise Cascade SVP, sells $149k in BCC stock
- Boise Cascade stock price target lowered to $108 by BMO Capital
- DA Davidson reiterates Buy rating on Boise Cascade stock at $100 price target
- Boise Cascade Q2 2025 slides: Earnings drop 34% amid housing market challenges
- Boise Cascade (BCC) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Boise Cascad Llc earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- A 12-Stock Sane Portfolio for Crazy Times
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Boise Cascade stock hits 52-week low at 83.07 USD
- Analysts Estimate Louisiana-Pacific (LPX) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Analysts Estimate Boise Cascade (BCC) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
1日のレンジ
80.15 85.20
1年のレンジ
80.15 155.43
- 以前の終値
- 82.34
- 始値
- 82.82
- 買値
- 80.54
- 買値
- 80.84
- 安値
- 80.15
- 高値
- 85.20
- 出来高
- 916
- 1日の変化
- -2.19%
- 1ヶ月の変化
- -6.25%
- 6ヶ月の変化
- -17.72%
- 1年の変化
- -42.19%
