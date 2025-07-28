クォートセクション
通貨 / BCC
株に戻る

BCC: Boise Cascade, L.L.C

80.54 USD 1.80 (2.19%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BCCの今日の為替レートは、-2.19%変化しました。日中、通貨は1あたり80.15の安値と85.20の高値で取引されました。

Boise Cascade, L.L.Cダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BCC News

1日のレンジ
80.15 85.20
1年のレンジ
80.15 155.43
以前の終値
82.34
始値
82.82
買値
80.54
買値
80.84
安値
80.15
高値
85.20
出来高
916
1日の変化
-2.19%
1ヶ月の変化
-6.25%
6ヶ月の変化
-17.72%
1年の変化
-42.19%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K