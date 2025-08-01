QuotazioniSezioni
BCC: Boise Cascade, L.L.C

79.49 USD 2.10 (2.57%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BCC ha avuto una variazione del -2.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 79.29 e ad un massimo di 81.29.

Segui le dinamiche di Boise Cascade, L.L.C. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
79.29 81.29
Intervallo Annuale
79.29 155.43
Chiusura Precedente
81.59
Apertura
81.29
Bid
79.49
Ask
79.79
Minimo
79.29
Massimo
81.29
Volume
517
Variazione giornaliera
-2.57%
Variazione Mensile
-7.47%
Variazione Semestrale
-18.79%
Variazione Annuale
-42.95%
20 settembre, sabato