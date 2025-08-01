Valute / BCC
BCC: Boise Cascade, L.L.C
79.49 USD 2.10 (2.57%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BCC ha avuto una variazione del -2.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 79.29 e ad un massimo di 81.29.
Segui le dinamiche di Boise Cascade, L.L.C. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
79.29 81.29
Intervallo Annuale
79.29 155.43
- Chiusura Precedente
- 81.59
- Apertura
- 81.29
- Bid
- 79.49
- Ask
- 79.79
- Minimo
- 79.29
- Massimo
- 81.29
- Volume
- 517
- Variazione giornaliera
- -2.57%
- Variazione Mensile
- -7.47%
- Variazione Semestrale
- -18.79%
- Variazione Annuale
- -42.95%
20 settembre, sabato