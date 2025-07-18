Währungen / BCC
BCC: Boise Cascade, L.L.C
81.59 USD 1.05 (1.30%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BCC hat sich für heute um 1.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 80.46 bis zu einem Hoch von 82.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die Boise Cascade, L.L.C-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BCC News
- Boise Cascade stock price target maintained at $100 by DA Davidson despite lowered outlook
- Boise Cascade: Truist senkt Kursziel nach schwächerer Prognose auf 96 US-Dollar/n
- Boise Cascade stock price target lowered to $96 at Truist on weaker guidance
- Boise Cascade stock price target lowered to $100 at BMO Capital
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Is the Options Market Predicting a Spike in Boise Cascade Stock?
- Boise Cascade (BCC) Down 1.1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- I Am Bullish About Boise Cascade: Robots In Wood Processing (NYSE:BCC)
- DA Davidson reiterates Buy rating on Boise Cascade stock with $100 target
- Boise Cascade stock hits 52-week low at 80.23 USD
- Twedt Jill, Boise Cascade SVP, sells $149k in BCC stock
- Boise Cascade stock price target lowered to $108 by BMO Capital
- DA Davidson reiterates Buy rating on Boise Cascade stock at $100 price target
- Boise Cascade Q2 2025 slides: Earnings drop 34% amid housing market challenges
- Boise Cascade (BCC) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Boise Cascad Llc earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- A 12-Stock Sane Portfolio for Crazy Times
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Boise Cascade stock hits 52-week low at 83.07 USD
- Analysts Estimate Louisiana-Pacific (LPX) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Analysts Estimate Boise Cascade (BCC) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Boise Cascade stock hits 52-week low at 83.52 USD
- DA Davidson lowers Boise Cascade stock price target on weak pricing
Tagesspanne
80.46 82.17
Jahresspanne
80.15 155.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 80.54
- Eröffnung
- 81.50
- Bid
- 81.59
- Ask
- 81.89
- Tief
- 80.46
- Hoch
- 82.17
- Volumen
- 681
- Tagesänderung
- 1.30%
- Monatsänderung
- -5.03%
- 6-Monatsänderung
- -16.64%
- Jahresänderung
- -41.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K