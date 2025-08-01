CotationsSections
BCC: Boise Cascade, L.L.C

79.49 USD 2.10 (2.57%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BCC a changé de -2.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 79.29 et à un maximum de 81.29.

Suivez la dynamique Boise Cascade, L.L.C. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
79.29 81.29
Range Annuel
79.29 155.43
Clôture Précédente
81.59
Ouverture
81.29
Bid
79.49
Ask
79.79
Plus Bas
79.29
Plus Haut
81.29
Volume
517
Changement quotidien
-2.57%
Changement Mensuel
-7.47%
Changement à 6 Mois
-18.79%
Changement Annuel
-42.95%
