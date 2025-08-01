Devises / BCC
BCC: Boise Cascade, L.L.C
79.49 USD 2.10 (2.57%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BCC a changé de -2.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 79.29 et à un maximum de 81.29.
Suivez la dynamique Boise Cascade, L.L.C. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BCC Nouvelles
- L’action de Boise Cascade atteint son plus bas niveau sur 52 semaines à 80,01 USD
- DA Davidson maintient son objectif de prix pour Boise Cascade à 100$ malgré des perspectives revues à la baisse
- L’objectif de prix de l’action Boise Cascade abaissé à 96$ chez Truist suite à des prévisions plus faibles
- L’objectif de cours de Boise Cascade abaissé à 100$ par BMO Capital
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Is the Options Market Predicting a Spike in Boise Cascade Stock?
- Boise Cascade (BCC) Down 1.1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- I Am Bullish About Boise Cascade: Robots In Wood Processing (NYSE:BCC)
- DA Davidson reiterates Buy rating on Boise Cascade stock with $100 target
- Boise Cascade stock hits 52-week low at 80.23 USD
- Twedt Jill, Boise Cascade SVP, sells $149k in BCC stock
- Boise Cascade stock price target lowered to $108 by BMO Capital
- DA Davidson reiterates Buy rating on Boise Cascade stock at $100 price target
- Boise Cascade Q2 2025 slides: Earnings drop 34% amid housing market challenges
- Boise Cascade (BCC) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Boise Cascad Llc earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- A 12-Stock Sane Portfolio for Crazy Times
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Boise Cascade stock hits 52-week low at 83.07 USD
Range quotidien
79.29 81.29
Range Annuel
79.29 155.43
- Clôture Précédente
- 81.59
- Ouverture
- 81.29
- Bid
- 79.49
- Ask
- 79.79
- Plus Bas
- 79.29
- Plus Haut
- 81.29
- Volume
- 517
- Changement quotidien
- -2.57%
- Changement Mensuel
- -7.47%
- Changement à 6 Mois
- -18.79%
- Changement Annuel
- -42.95%
20 septembre, samedi