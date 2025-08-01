Dövizler / BCC
BCC: Boise Cascade, L.L.C
79.49 USD 2.10 (2.57%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BCC fiyatı bugün -2.57% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 79.29 ve Yüksek fiyatı olarak 81.29 aralığında işlem gördü.
Boise Cascade, L.L.C hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BCC haberleri
- Boise Cascade hisseleri 80,01 dolar ile 52 haftalık dip seviyeye geriledi
- DA Davidson, düşük görünüme rağmen Boise Cascade hisse fiyat hedefini 100 dolarda tuttu
- Truist, Boise Cascade için hedef fiyatı zayıf rehberlik nedeniyle 96 dolara düşürdü
- BMO Capital, Boise Cascade için hedef fiyatı 100 dolara düşürdü
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Is the Options Market Predicting a Spike in Boise Cascade Stock?
- Boise Cascade (BCC) Down 1.1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- I Am Bullish About Boise Cascade: Robots In Wood Processing (NYSE:BCC)
- DA Davidson reiterates Buy rating on Boise Cascade stock with $100 target
- Boise Cascade stock hits 52-week low at 80.23 USD
- Twedt Jill, Boise Cascade SVP, sells $149k in BCC stock
- Boise Cascade stock price target lowered to $108 by BMO Capital
- DA Davidson reiterates Buy rating on Boise Cascade stock at $100 price target
- Boise Cascade Q2 2025 slides: Earnings drop 34% amid housing market challenges
- Boise Cascade (BCC) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Boise Cascad Llc earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- A 12-Stock Sane Portfolio for Crazy Times
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Boise Cascade stock hits 52-week low at 83.07 USD
Günlük aralık
79.29 81.29
Yıllık aralık
79.29 155.43
- Önceki kapanış
- 81.59
- Açılış
- 81.29
- Satış
- 79.49
- Alış
- 79.79
- Düşük
- 79.29
- Yüksek
- 81.29
- Hacim
- 517
- Günlük değişim
- -2.57%
- Aylık değişim
- -7.47%
- 6 aylık değişim
- -18.79%
- Yıllık değişim
- -42.95%
21 Eylül, Pazar