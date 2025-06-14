Currencies / BCC
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
BCC: Boise Cascade, L.L.C
82.19 USD 2.98 (3.50%)
Sector: Basic Materials Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
BCC exchange rate has changed by -3.50% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 82.14 and at a high of 83.18.
Follow Boise Cascade, L.L.C dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BCC News
- Boise Cascade stock price target lowered to $100 at BMO Capital
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Is the Options Market Predicting a Spike in Boise Cascade Stock?
- Boise Cascade (BCC) Down 1.1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- I Am Bullish About Boise Cascade: Robots In Wood Processing (NYSE:BCC)
- DA Davidson reiterates Buy rating on Boise Cascade stock with $100 target
- Boise Cascade stock hits 52-week low at 80.23 USD
- Twedt Jill, Boise Cascade SVP, sells $149k in BCC stock
- Boise Cascade stock price target lowered to $108 by BMO Capital
- DA Davidson reiterates Buy rating on Boise Cascade stock at $100 price target
- Boise Cascade Q2 2025 slides: Earnings drop 34% amid housing market challenges
- Boise Cascade (BCC) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Boise Cascad Llc earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- A 12-Stock Sane Portfolio for Crazy Times
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Boise Cascade stock hits 52-week low at 83.07 USD
- Analysts Estimate Louisiana-Pacific (LPX) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Analysts Estimate Boise Cascade (BCC) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Boise Cascade stock hits 52-week low at 83.52 USD
- DA Davidson lowers Boise Cascade stock price target on weak pricing
- Truist Securities lowers Boise Cascade stock price target on softer housing market
- Boise Cascade stock hits 52-week low at $83.85
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 15
Daily Range
82.14 83.18
Year Range
81.63 155.43
- Previous Close
- 85.17
- Open
- 82.86
- Bid
- 82.19
- Ask
- 82.49
- Low
- 82.14
- High
- 83.18
- Volume
- 314
- Daily Change
- -3.50%
- Month Change
- -4.33%
- 6 Months Change
- -16.03%
- Year Change
- -41.01%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%