통화 / BCC
BCC: Boise Cascade, L.L.C
79.49 USD 2.10 (2.57%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BCC 환율이 오늘 -2.57%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 79.29이고 고가는 81.29이었습니다.
Boise Cascade, L.L.C 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
BCC News
- 보이시 카스카데 주식, 52주 최저치인 80.01 USD 기록
- Boise Cascade stock hits 52-week low at 80.01 USD
- Boise Cascade, DA Davidson 목표가 $100 유지
- Boise Cascade stock price target maintained at $100 by DA Davidson despite lowered outlook
- 보이시 카스케이드 목표 주가, 트루이스트에서 $96로 하향 조정
- Boise Cascade stock price target lowered to $96 at Truist on weaker guidance
- 보이시 캐스케이드 목표 주가, BMO 캐피털서 100달러로 하향
- Boise Cascade stock price target lowered to $100 at BMO Capital
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Is the Options Market Predicting a Spike in Boise Cascade Stock?
- Boise Cascade (BCC) Down 1.1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- I Am Bullish About Boise Cascade: Robots In Wood Processing (NYSE:BCC)
- DA Davidson reiterates Buy rating on Boise Cascade stock with $100 target
- Boise Cascade stock hits 52-week low at 80.23 USD
- Twedt Jill, Boise Cascade SVP, sells $149k in BCC stock
- Boise Cascade stock price target lowered to $108 by BMO Capital
- DA Davidson reiterates Buy rating on Boise Cascade stock at $100 price target
- Boise Cascade Q2 2025 slides: Earnings drop 34% amid housing market challenges
- Boise Cascade (BCC) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Boise Cascad Llc earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- A 12-Stock Sane Portfolio for Crazy Times
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Boise Cascade stock hits 52-week low at 83.07 USD
일일 변동 비율
79.29 81.29
년간 변동
79.29 155.43
- 이전 종가
- 81.59
- 시가
- 81.29
- Bid
- 79.49
- Ask
- 79.79
- 저가
- 79.29
- 고가
- 81.29
- 볼륨
- 517
- 일일 변동
- -2.57%
- 월 변동
- -7.47%
- 6개월 변동
- -18.79%
- 년간 변동율
- -42.95%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K