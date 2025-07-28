Moedas / BCC
BCC: Boise Cascade, L.L.C
80.90 USD 0.36 (0.45%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BCC para hoje mudou para 0.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 80.89 e o mais alto foi 81.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Boise Cascade, L.L.C. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
80.89 81.50
Faixa anual
80.15 155.43
- Fechamento anterior
- 80.54
- Open
- 81.50
- Bid
- 80.90
- Ask
- 81.20
- Low
- 80.89
- High
- 81.50
- Volume
- 13
- Mudança diária
- 0.45%
- Mudança mensal
- -5.83%
- Mudança de 6 meses
- -17.35%
- Mudança anual
- -41.94%
