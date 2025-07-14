Валюты / ASH
ASH: Ashland Inc
51.24 USD 0.48 (0.93%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ASH за сегодня изменился на -0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.14, а максимальная — 51.82.
Следите за динамикой Ashland Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ASH
- Sterling Infrastructure and Ashland have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Ashland (ASH)
- Morgan Stanley initiates coverage on Ashland stock with Equalweight rating
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- BMO Capital raises Ashland stock price target to $61 on higher EBITDA estimate
- Why Is Ashland (ASH) Up 6.7% Since Last Earnings Report?
- Argus lowers Ashland stock price target to $65 on demand challenges
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Ashland Q3 2016 slides: modest EBITDA growth amid Valvoline separation progress
- Is the Options Market Predicting a Spike in Ashland Stock?
- Ashland declares quarterly dividend of $0.415 per share
- Ashland Q3 Earnings and Sales Lag Estimates, Guidance Narrowed
- Ashland (ASH) Q3 Revenue Falls 15%
- Mizuho lowers Ashland stock price target to $58 on weaker EBITDA
- Teradyne, Littelfuse, Marvell Technology, Cheesecake Factory And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Biohaven (NYSE:BHVN), Ashland (NYSE:ASH)
- Ashland Q3 2025 slides: Margin resilience amid 15% sales drop
- Compared to Estimates, Ashland (ASH) Q3 Earnings: A Look at Key Metrics
- Ashland (ASH) Q3 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Ashland Global earnings missed by $0.20, revenue fell short of estimates
- Element Solutions (ESI) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Analysts Estimate Ashland (ASH) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Ashland appoints William Whitaker as senior VP and CFO
- Ashland names William Whitaker as senior VP and CFO
- Ashland announces operations leadership change as Bostaph retires
Дневной диапазон
51.14 51.82
Годовой диапазон
45.21 88.79
- Предыдущее закрытие
- 51.72
- Open
- 51.66
- Bid
- 51.24
- Ask
- 51.54
- Low
- 51.14
- High
- 51.82
- Объем
- 725
- Дневное изменение
- -0.93%
- Месячное изменение
- -8.01%
- 6-месячное изменение
- -12.83%
- Годовое изменение
- -41.10%
