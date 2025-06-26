Валюты / AOUT
AOUT: American Outdoor Brands Inc
8.77 USD 0.08 (0.90%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AOUT за сегодня изменился на -0.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.69, а максимальная — 8.91.
Следите за динамикой American Outdoor Brands Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AOUT
- Wall Street Breakfast Podcast: Futures Edge Higher, CPI
- American Outdoor Is Back To More Reasonable Valuations, But Remains Unattractive (AOUT)
- American Outdoor Brands Slumps 20% on Sales Miss
- American Outdoor Brands Posts Downbeat Results, Joins Lululemon, Quanex Building And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Copart (NASDAQ:CPRT), American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT)
- American Outdoor Brands (AOUT) Earnings Transcript
- Why Docusign Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT), BrilliA (AMEX:BRIA)
- American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- American Outdoor Brands Q1 Sales Drop
- Earnings call transcript: American Outdoor Brands Q1 2025 sees revenue drop, stock up
- American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- American Outdoor Brands tumbles after revenue miss
- American Outdoor Brands earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Malibu Boats (MBUU) Q4 Earnings Miss Estimates
- MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) Moves 6.4% Higher: Will This Strength Last?
- Amer Sports, Inc. (AS) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Liberty Media Corporation - Liberty Formula One Series A (FWONA) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- American Outdoors Is More Reasonably Priced, But Q1 Might Bring Better Prices (AOUT)
- American Outdoor Brands FY25 presentation: Innovation fuels 10.6% revenue growth
- American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: American Outdoor Brands Q4 2025 revenue beats, stock rises
- After-hours movers: Nike, American Outdoor Brands and more
- American Outdoor Stock Jumps on Q4 Earnings Beat - American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT)
- American Outdoor Brands stock surges on revenue beat, guidance suspension
Дневной диапазон
8.69 8.91
Годовой диапазон
8.10 17.91
- Предыдущее закрытие
- 8.85
- Open
- 8.87
- Bid
- 8.77
- Ask
- 9.07
- Low
- 8.69
- High
- 8.91
- Объем
- 114
- Дневное изменение
- -0.90%
- Месячное изменение
- -14.27%
- 6-месячное изменение
- -27.64%
- Годовое изменение
- -2.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.