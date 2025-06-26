Währungen / AOUT
AOUT: American Outdoor Brands Inc
8.91 USD 0.01 (0.11%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AOUT hat sich für heute um -0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.76 bis zu einem Hoch von 9.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Outdoor Brands Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
8.76 9.00
Jahresspanne
8.10 17.91
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.92
- Eröffnung
- 8.92
- Bid
- 8.91
- Ask
- 9.21
- Tief
- 8.76
- Hoch
- 9.00
- Volumen
- 41
- Tagesänderung
- -0.11%
- Monatsänderung
- -12.90%
- 6-Monatsänderung
- -26.49%
- Jahresänderung
- -1.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K