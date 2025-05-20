Валюты / AKBA
AKBA: Akebia Therapeutics Inc
2.83 USD 0.09 (3.08%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AKBA за сегодня изменился на -3.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.81, а максимальная — 2.95.
Следите за динамикой Akebia Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.81 2.95
Годовой диапазон
1.24 4.08
- Предыдущее закрытие
- 2.92
- Open
- 2.91
- Bid
- 2.83
- Ask
- 3.13
- Low
- 2.81
- High
- 2.95
- Объем
- 3.041 K
- Дневное изменение
- -3.08%
- Месячное изменение
- -7.82%
- 6-месячное изменение
- 42.21%
- Годовое изменение
- 114.39%
