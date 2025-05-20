Divisas / AKBA
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
AKBA: Akebia Therapeutics Inc
2.80 USD 0.03 (1.06%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AKBA de hoy ha cambiado un -1.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.80, mientras que el máximo ha alcanzado 2.88.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Akebia Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AKBA News
- Akebia at H.C. Wainwright: Strategic Growth in Anemia Treatment
- Akebia Therapeutics, Inc. (AKBA) Presents at Wells Fargo 20th Annual Healthcare Conference
- Akebia’s Vafseo now available across Innovative Renal Care clinics
- Akebia Therapeutics, Inc. (AKBA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Akebia Therapeutics (AKBA) Reports Break-Even Earnings for Q2
- OmniAb, Inc. (OABI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Are Medical Stocks Lagging Akebia Therapeutics (AKBA) This Year?
- Akebia Therapeutics (AKBA) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
- Is Akebia Therapeutics (AKBA) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- Akebia at H.C. Wainwright: Strategic Insights on Kidney Care Products
- Core CPI In Focus With JPMorgan, Goldman, Netflix Set To Report Earnings
- Akebia Ther stock hits 52-week high at 4.08 USD
- Akebia Therapeutics expands stock incentive plan
- Akebia Therapeutics (AKBA): Stock At Fair Value Amid Robust Drug Adoption Into 2026
- Eton Pharmaceuticals: Rapid Revenue Growth And Pipeline Catalysts Point To More Upside
- Akebia Therapeutics: Finally Showing Potential, But Wait For Q2 Earnings First (AKBA)
- Akebia reports mixed results for anemia drug in global study
- H.C. Wainwright assumes coverage on Akebia Therapeutics stock with buy rating
- Akebia Ther stock soars to 52-week high, hits $3.31
- Akebia Therapeutics Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Akebia Therapeutics to Present at the Jefferies Global Healthcare Conference 2025
- Akebia Therapeutics Announces Three Poster Presentations at the European Renal Association Congress 2025
- Akebia Therapeutics at H.C. Wainwright Conference: Vafseo’s Strategic Launch
- Akebia Therapeutics stock soars to 52-week high of $2.91
Rango diario
2.80 2.88
Rango anual
1.24 4.08
- Cierres anteriores
- 2.83
- Open
- 2.83
- Bid
- 2.80
- Ask
- 3.10
- Low
- 2.80
- High
- 2.88
- Volumen
- 3.059 K
- Cambio diario
- -1.06%
- Cambio mensual
- -8.79%
- Cambio a 6 meses
- 40.70%
- Cambio anual
- 112.12%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B