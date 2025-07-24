КотировкиРазделы
ADT: ADT Inc

8.68 USD 0.09 (1.03%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ADT за сегодня изменился на -1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.65, а максимальная — 8.86.

Следите за динамикой ADT Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости ADT

Дневной диапазон
8.65 8.86
Годовой диапазон
6.68 8.94
Предыдущее закрытие
8.77
Open
8.80
Bid
8.68
Ask
8.98
Low
8.65
High
8.86
Объем
6.388 K
Дневное изменение
-1.03%
Месячное изменение
0.23%
6-месячное изменение
6.37%
Годовое изменение
19.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.