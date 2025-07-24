Валюты / ADT
ADT: ADT Inc
8.68 USD 0.09 (1.03%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ADT за сегодня изменился на -1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.65, а максимальная — 8.86.
Следите за динамикой ADT Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
8.65 8.86
Годовой диапазон
6.68 8.94
- Предыдущее закрытие
- 8.77
- Open
- 8.80
- Bid
- 8.68
- Ask
- 8.98
- Low
- 8.65
- High
- 8.86
- Объем
- 6.388 K
- Дневное изменение
- -1.03%
- Месячное изменение
- 0.23%
- 6-месячное изменение
- 6.37%
- Годовое изменение
- 19.72%
