ADT: ADT Inc

8.66 USD 0.04 (0.46%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ADT hat sich für heute um 0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.56 bis zu einem Hoch von 8.67 gehandelt.

Verfolgen Sie die ADT Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
8.56 8.67
Jahresspanne
6.68 8.94
Vorheriger Schlusskurs
8.62
Eröffnung
8.62
Bid
8.66
Ask
8.96
Tief
8.56
Hoch
8.67
Volumen
6.764 K
Tagesänderung
0.46%
Monatsänderung
0.00%
6-Monatsänderung
6.13%
Jahresänderung
19.45%
