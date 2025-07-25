Währungen / ADT
ADT: ADT Inc
8.66 USD 0.04 (0.46%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ADT hat sich für heute um 0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.56 bis zu einem Hoch von 8.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die ADT Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
8.56 8.67
Jahresspanne
6.68 8.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.62
- Eröffnung
- 8.62
- Bid
- 8.66
- Ask
- 8.96
- Tief
- 8.56
- Hoch
- 8.67
- Volumen
- 6.764 K
- Tagesänderung
- 0.46%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- 6.13%
- Jahresänderung
- 19.45%
