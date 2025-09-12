Валюты / WMT
WMT: Walmart Inc
103.43 USD 0.26 (0.25%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WMT за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 103.13, а максимальная — 104.21.
Следите за динамикой Walmart Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WMT
- Cows in Space Fail to Help Walmart Stock (WMT) Take Off Despite Top Toys Selection - TipRanks.com
- Needham начинает покрытие акций Klarna с рейтингом "Держать", ссылаясь на опасения по поводу оценки
- Move Over, Oracle! This Industry Leader Is Ideally Positioned to Become Wall Street's Next Trillion-Dollar Stock.
- Is Nvidia Stock Still a Buy Amid Increased Competition & China Headwinds
- Costco: Membership Growth Likely Insufficient To Justify Extreme Valuation (NASDAQ:COST)
- Affirm теперь предлагает опцию оплаты позже с Apple Pay в магазинах
- Emotional Alligator Fails to Take a Bite Out of Walmart Stock (WMT) - TipRanks.com
- Walmart Bets on AI Super Agents: Is Retail Entering a New Era?
- Klarna IPO, Mistral mega-round fuel Europe’s Wall Street tech revival
- Is Costco's 5.7% Q4 Comparable Sales Growth a Bullish Signal?
- Earnings Growth & Price Strength Make Walmart (WMT) a Stock to Watch
- Топ-5 главных событий недели на рынках
- Top five things to watch in markets in the week ahead
- Более глубокий взгляд на потенциал роста прибыли Walmart
- Here is a deeper look at Walmart’s earnings power upside
- What it was like at Robinhood’s Hood Summit: DJs, go-karts and invite-only parties for active traders
- Рынок акций США закрылся разнонаправленно, Dow Jones снизился на 0,59%
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.59%
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- Alliance Entertainment: Margins, Cash, And More Keep Me Bullish (NASDAQ:AENT)
- Walmart Stock Jumps 22% in Six Months: Hold Steady or Take Profits?
- Ранние тесты показывают, что Amazon и Walmart лидируют по ценам в доставке продуктов
- Early tests show Amazon and Walmart are price leaders in grocery delivery
- Why Klarna's Hot IPO Wasn't A Day-One Buy
Дневной диапазон
103.13 104.21
Годовой диапазон
78.98 105.30
- Предыдущее закрытие
- 103.69
- Open
- 103.84
- Bid
- 103.43
- Ask
- 103.73
- Low
- 103.13
- High
- 104.21
- Объем
- 25.147 K
- Дневное изменение
- -0.25%
- Месячное изменение
- 6.38%
- 6-месячное изменение
- 18.21%
- Годовое изменение
- 28.21%
