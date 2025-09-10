Валюты / ASML
ASML: ASML Holding N.V. - New York Registry Shares
878.42 USD 11.12 (1.28%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ASML за сегодня изменился на 1.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 867.57, а максимальная — 881.45.
Следите за динамикой ASML Holding N.V. - New York Registry Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
867.57 881.45
Годовой диапазон
578.58 881.45
- Предыдущее закрытие
- 867.30
- Open
- 879.94
- Bid
- 878.42
- Ask
- 878.72
- Low
- 867.57
- High
- 881.45
- Объем
- 3.502 K
- Дневное изменение
- 1.28%
- Месячное изменение
- 22.48%
- 6-месячное изменение
- 32.18%
- Годовое изменение
- 4.69%
