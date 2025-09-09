Валюты / MA
MA: Mastercard Incorporated
586.50 USD 3.52 (0.60%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MA за сегодня изменился на 0.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 577.18, а максимальная — 588.11.
Следите за динамикой Mastercard Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
577.18 588.11
Годовой диапазон
465.59 601.77
- Предыдущее закрытие
- 582.98
- Open
- 579.99
- Bid
- 586.50
- Ask
- 586.80
- Low
- 577.18
- High
- 588.11
- Объем
- 3.650 K
- Дневное изменение
- 0.60%
- Месячное изменение
- -1.51%
- 6-месячное изменение
- 7.51%
- Годовое изменение
- 18.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.