КотировкиРазделы
Валюты / AVGO
Назад в Рынок акций США

AVGO: Broadcom Inc

360.00 USD 4.09 (1.12%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AVGO за сегодня изменился на -1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 356.99, а максимальная — 365.69.

Следите за динамикой Broadcom Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости AVGO

Дневной диапазон
356.99 365.69
Годовой диапазон
138.10 374.23
Предыдущее закрытие
364.09
Open
365.43
Bid
360.00
Ask
360.30
Low
356.99
High
365.69
Объем
45.139 K
Дневное изменение
-1.12%
Месячное изменение
24.42%
6-месячное изменение
116.39%
Годовое изменение
109.23%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.