AVGO: Broadcom Inc
360.00 USD 4.09 (1.12%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AVGO за сегодня изменился на -1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 356.99, а максимальная — 365.69.
Следите за динамикой Broadcom Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
356.99 365.69
Годовой диапазон
138.10 374.23
- Предыдущее закрытие
- 364.09
- Open
- 365.43
- Bid
- 360.00
- Ask
- 360.30
- Low
- 356.99
- High
- 365.69
- Объем
- 45.139 K
- Дневное изменение
- -1.12%
- Месячное изменение
- 24.42%
- 6-месячное изменение
- 116.39%
- Годовое изменение
- 109.23%
