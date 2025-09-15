КотировкиРазделы
LLY: Eli Lilly and Company

764.72 USD 16.30 (2.18%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LLY за сегодня изменился на 2.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 744.70, а максимальная — 770.37.

Следите за динамикой Eli Lilly and Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
744.70 770.37
Годовой диапазон
644.51 937.00
Предыдущее закрытие
748.42
Open
745.40
Bid
764.72
Ask
765.02
Low
744.70
High
770.37
Объем
5.279 K
Дневное изменение
2.18%
Месячное изменение
5.05%
6-месячное изменение
-6.63%
Годовое изменение
-13.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.