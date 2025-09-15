Валюты / LLY
LLY: Eli Lilly and Company
764.72 USD 16.30 (2.18%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LLY за сегодня изменился на 2.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 744.70, а максимальная — 770.37.
Следите за динамикой Eli Lilly and Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
744.70 770.37
Годовой диапазон
644.51 937.00
- Предыдущее закрытие
- 748.42
- Open
- 745.40
- Bid
- 764.72
- Ask
- 765.02
- Low
- 744.70
- High
- 770.37
- Объем
- 5.279 K
- Дневное изменение
- 2.18%
- Месячное изменение
- 5.05%
- 6-месячное изменение
- -6.63%
- Годовое изменение
- -13.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.