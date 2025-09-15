Валюты / PLTR
PLTR: Palantir Technologies Inc Class A
170.26 USD 0.95 (0.55%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PLTR за сегодня изменился на -0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 168.96, а максимальная — 171.30.
Следите за динамикой Palantir Technologies Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PLTR
- Dow Jones Futures: Stock Market Awaits Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- The Smartest Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy With $1,000
- Palantir’s Rubber Band Is Stretched: Sticking Around Could Sting (Downgrade) (PLTR)
- What stocks may need to rise in ‘a market for only the most bright-eyed optimists’
- Does Palantir face a new threat from Salesforce? Software giants clash over lucrative government contracts.
- Palantir: Extremely Expensive, But One Of A Kind (Upgrade) (NASDAQ:PLTR)
- Stock Market Today: BigBear.ai Extends Rally After Nashville Biometric Rollout
- Palantir: A Strong Investment or a Risky Bet?
- Top Founder-Led Stocks That Can Be Safer Long-Term Investment Plays
- Positives Are Priced In For Oracle: But Here's Why I'm Initiating With A Buy Rating (ORCL)
- Palantir's Hype Won't Outrun Its Bloated Valuation (NASDAQ:PLTR)
- PLTY: The YieldMax Income Strategy On Palantir Continues To Benefit Income Seekers
- After a 126% Surge in 2025, Let’s Look at Who Owns Palantir Stock (PLTR) - TipRanks.com
- QQQ ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Should You Forget BigBear.ai and Buy 3 Artificial Intelligence (AI) Stocks Right Now?
- Palantir and Tesla Hit Wall Street With a $13 Billion Warning. Here's What Investors Need to Know.
- Stock-Split Watch: Is Palantir Technologies (PLTR) Next?
- Директор Stat Lauren Friedman продала акции Palantir (PLTR) на сумму $3,48 млн
- Stat Lauren Friedman sold Palantir (PLTR) shares worth $3.48m
- Seeking Outsized Gains? 3 Traits Outperfoming Stocks Possess
- Analysts Predict 4 S&P 500 Stocks Will Outgrow Nvidia And Palantir
- Unlock Momentum with the Rare, Powerful High-Tight Flag Pattern
- Sezzle: Incredible Buy Or Risky Business? (NASDAQ:SEZL)
- Palantir Can't Defy Gravity Forever (PLTR)
Дневной диапазон
168.96 171.30
Годовой диапазон
36.05 189.46
- Предыдущее закрытие
- 171.21
- Open
- 171.17
- Bid
- 170.26
- Ask
- 170.56
- Low
- 168.96
- High
- 171.30
- Объем
- 68.969 K
- Дневное изменение
- -0.55%
- Месячное изменение
- 12.63%
- 6-месячное изменение
- 103.20%
- Годовое изменение
- 357.57%
