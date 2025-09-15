КотировкиРазделы
Валюты / PLTR
PLTR: Palantir Technologies Inc Class A

170.26 USD 0.95 (0.55%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PLTR за сегодня изменился на -0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 168.96, а максимальная — 171.30.

Следите за динамикой Palantir Technologies Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости PLTR

Дневной диапазон
168.96 171.30
Годовой диапазон
36.05 189.46
Предыдущее закрытие
171.21
Open
171.17
Bid
170.26
Ask
170.56
Low
168.96
High
171.30
Объем
68.969 K
Дневное изменение
-0.55%
Месячное изменение
12.63%
6-месячное изменение
103.20%
Годовое изменение
357.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.