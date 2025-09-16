Валюты / NVDA
NVDA: NVIDIA Corporation
174.84 USD 2.91 (1.64%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NVDA за сегодня изменился на -1.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 174.38, а максимальная — 177.50.
Следите за динамикой NVIDIA Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Торговые приложения для NVDA
Atlas Advisors Capital Management
Ruben Spaander E V Lee
Congratulations — this is your first description today not written by ChatGPT. My goal was to design something straightforward and reliable: a stock manager that’s honest, and easy to use. Choose your stocks, set your risk, and let Atlas Advisor do the rest. It finds high-quality entries, scales into trades with controlled stop losses, and secures profits when market conditions weaken. Backtests show equity almost always floats above balance, protecting your account from deep drawdown swing
Opening Gap Trader
Simon Reger
4 (1)
Советник Opening Gap особенно подходит для торговли на гэпах при открытии цен на акции. Поскольку акции обычно растут больше, чем падают, открываются только позиции на покупку. Сделка размещается незадолго до окончания торговых часов и закрывается на следующий день сразу после открытия. Созданный здесь разрыв затем принимается как прибыль. Хорошая прибыль была получена в ходе тестирования NVDA. Этот советник станет хорошим дополнением к вашему портфолио советников. Преимущества советника:
FREE
Premium trend pro for Gold and Stocks
Prashant Dugaje
Unlock the Power of Trends with Premium Trend Master EA Are you looking for a stable, reliable, and non-martingale trading robot to capitalize on market trends? Premium Trend Master is a sophisticated Expert Advisor designed to identify and trade strong trends with precision and safety. Built with a robust trading engine, it's perfect for both beginners and experienced traders who want to automate their trend-following strategies on MT5. This EA shines on volatile instruments where trends are mo
Осталось только 5/10 копий по стартовой цене $99! Философия — «Дисциплина на входе, прибыль на выходе. Чистый двигатель для акций.» MAM Gold создан исключительно для торговли акциями и работает на любом таймфрейме. Это спокойный, всегда включённый движок для лонгов: входить обдуманно с учётом EMA/ATR, рассчитывать риск дисциплинированно, сопровождать прибыльные сделки умно и добавлять позиции только тогда, когда тренд действительно работает. Без шума — только структурированное исполнение дл
Nexus Stock Trader
Thang Chu
Nexus Stock Trader is a MT5 Expert Advisor trading US Stocks. Stock list: AAPL, ADBE, AMD, AMZN, AVGO, BRK-B, COP, CRM, GOOG, INTU, MRK, MSFT, NVDA, TSLA, MVRS, MSTR, IBM The strategy is optimized on IC Markets data from 2018-2025. The EA only goes long aka. buying stock with trailing stop Live Signal ( trading 3% Account Balance Risk) Backtest & Setup Guide : To backtest and run the EA correctly you'll need the BankOrderFlow_update indicator. PM me to receive the indicator and put it in MQL5\I
Stonks Go Up
Tjark Hendrik Groeger
5 (1)
More Symbols, Better Results: The EA performs even better with more symbols, making it perfect for a diversified strategy that spreads your risk. For optimal performance, we recommend using at least 10 symbols rather than just 2, as this significantly enhances diversification and gives more trades. Setup: Choose Any Symbol on the Daily Timeframe Start with a random symbol of your choice, analyzed on the daily timeframe. Add Symbols in the Settings Make it personal by selecting stocks you like
RTR Momentum Trend All Symbols Unlimited
Retail Trading Realities LTD
[Сигнал] [Сигнал High Risk Flip Challenge] [сет-файлы] [$Million доллар на истории] [Нормальная настройка] [10% DD настройка] [20% DD настройка] [30% DD настройка] [ Настройки отдельных символов] [Объяснение входных данных EA] Этот советник является эксклюзивным и продается только по цене MQL5.com $249 для первых 10 покупателей, затем цена увеличится, чтобы этот продукт поднялся в рейтинге MQL5. Купите его и получите еще 2 советника бесплатно (бесплатные советники будут отправ
Risk Validator
Thiago Chagas Brito
Evaluate operational viability in each timeframe and in any instrument, according to their respective spread and percentage volatility, which are essential for correct risk management in your trades. This indicator is essential for both Day Traders and Swing Traders, as in addition to evaluating operational viability in each timeframe, it is also possible to identify the fair minimum stop for each period and instrument. Example in Swing Trade: your broker charges a spread equivalent to 0.05%
Дневной диапазон
174.38 177.50
Годовой диапазон
86.62 184.47
- Предыдущее закрытие
- 177.75
- Open
- 177.00
- Bid
- 174.84
- Ask
- 175.14
- Low
- 174.38
- High
- 177.50
- Объем
- 236.744 K
- Дневное изменение
- -1.64%
- Месячное изменение
- 2.82%
- 6-месячное изменение
- 61.11%
- Годовое изменение
- 43.58%
