Валюты / XOM
XOM: Exxon Mobil Corporation
114.70 USD 2.31 (2.06%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XOM за сегодня изменился на 2.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 112.77, а максимальная — 115.31.
Следите за динамикой Exxon Mobil Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости XOM
- Exxon Mobil (XOM) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- Chord Energy увеличивает размер предложения старших нот до $750 млн
- Alibaba, General Electric lead market cap stock movers on Tuesday
- BofA Securities повысил целевую цену акций Chord Energy до $123
- Chord Energy stock price target raised by BofA Securities to $123
- UBS повысил целевую цену акций Chord Energy до $130 после приобретения активов в Williston
- Chord Energy stock price target raised to $130 by UBS on Williston acquisition
- The $540 Billion Oil Cliff: IEA Says Supply Could Vanish Without It
- TD Cowen сохраняет рейтинг "Держать" для акций Chord Energy после сделки на $550 млн
- TD Cowen reiterates Hold rating on Chord Energy stock after $550M bolt-on deal
- Piper Sandler повышает целевую цену акций Chord Energy до $169 после приобретения активов XOM
- Piper Sandler raises Chord Energy stock price target to $169 on XOM asset acquisition
- Can $13.8B in Cash Flow Shield Chevron From Oil Price Swings?
- Chord Energy приобретет активы XTO в бассейне Уиллистон за $550 миллионов
- Exxon to offer auto-voting to counter shareholder activism
- Rubis подскочила на 7% на фоне интереса CVC и Trafigura
- Rubis jumps 7% as CVC and Trafigura weigh takeover bids - report
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- Chevron и Exxon – сравнение их портфелей
- Chevron and Exxon – how do their portfolios compare?
- ConocoPhillips' High-Quality Assets: Key to Long-Term Profitability?
- Exxon Mobil Unveils Synthetic Graphite To Boost EV Battery Life By 30% - Exxon Mobil (NYSE:XOM)
- Why ExxonMobil Can Weather Market Uncertainty Better Than Peers
- Exxon Mobil Corporation (XOM) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
Дневной диапазон
112.77 115.31
Годовой диапазон
97.80 126.33
- Предыдущее закрытие
- 112.39
- Open
- 112.95
- Bid
- 114.70
- Ask
- 115.00
- Low
- 112.77
- High
- 115.31
- Объем
- 30.117 K
- Дневное изменение
- 2.06%
- Месячное изменение
- 0.46%
- 6-месячное изменение
- -3.79%
- Годовое изменение
- -1.17%
