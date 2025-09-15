КотировкиРазделы
GOOG
GOOG: Alphabet Inc - Class C Capital Stock

251.42 USD 0.34 (0.14%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GOOG за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 249.71, а максимальная — 253.23.

Следите за динамикой Alphabet Inc - Class C Capital Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
249.71 253.23
Годовой диапазон
142.66 253.23
Предыдущее закрытие
251.76
Open
252.35
Bid
251.42
Ask
251.72
Low
249.71
High
253.23
Объем
47.497 K
Дневное изменение
-0.14%
Месячное изменение
20.35%
6-месячное изменение
61.88%
Годовое изменение
48.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.