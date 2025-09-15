Валюты / GOOG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GOOG: Alphabet Inc - Class C Capital Stock
251.42 USD 0.34 (0.14%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GOOG за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 249.71, а максимальная — 253.23.
Следите за динамикой Alphabet Inc - Class C Capital Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GOOG
- The Smartest Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy With $1,000
- Вице-президент Alphabet О’Тул продает акции класса C на сумму $680 тыс.
- Alphabet’s VP O’Toole sells $680k in class C stock
- What stocks may need to rise in ‘a market for only the most bright-eyed optimists’
- UK and US agree $42 billion tech pact to mark Trump’s visit
- Apple Vs. Alphabet: Valuation And Growth Make Alphabet The Superior Choice (NASDAQ:GOOG)
- Booking Holdings: A Solid GARP Play In The Travel Sector (NASDAQ:BKNG)
- 2 Multitrillion-Dollar "Magnificent Seven" Stocks With 19% and 31% Upside, According to Certain Wall Street Analysts
- Alphabet's Next Growth Cycle (NASDAQ:GOOGL)
- 10 bargain stocks of companies that can increase profits faster than the S&P 500
- Positives Are Priced In For Oracle: But Here's Why I'm Initiating With A Buy Rating (ORCL)
- Here’s how Apple’s stock could transform from AI laggard into a big winner
- TD Cowen повышает целевую цену акций Alphabet до $270 на основе результатов опроса по облачным технологиям
- TD Cowen raises Alphabet stock price target to $270 on cloud survey results
- Google's $6.8B UK AI Bet Collides with Trump's Surprise Tech Invasion
- Prediction: 3 Stocks That'll Be Worth More Than Apple 5 Years From Now
- Google открывает дата-центр в Уолтем-Кросс в рамках инвестиций в £5 млрд в Великобританию
- Google opens waltham cross data centre as part of £5 billion UK investment
- New Highs, Low Drama
- This Artificial Intelligence (AI) ETF Has Outperformed the Market By 2.4X Since Inception and Only Holds Profitable Companies
- NVDA, GOOG, OKLO, WBTN, CRWV: 5 Trending Stocks Today - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Alphabet (NASDAQ:GOOG)
- Trading Day: Tech momentum accelerates as Fed looms
- Alphabet’s stock was an AI loser. Now it’s beaten out Nvidia on the year.
- These 4 Canaries In The Coal Mine Bear Striking Similarities To 2007 (NYSEARCA:SPY)
Дневной диапазон
249.71 253.23
Годовой диапазон
142.66 253.23
- Предыдущее закрытие
- 251.76
- Open
- 252.35
- Bid
- 251.42
- Ask
- 251.72
- Low
- 249.71
- High
- 253.23
- Объем
- 47.497 K
- Дневное изменение
- -0.14%
- Месячное изменение
- 20.35%
- 6-месячное изменение
- 61.88%
- Годовое изменение
- 48.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.