Валюты / TSM
TSM: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd

262.15 USD 0.78 (0.30%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TSM за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 260.61, а максимальная — 266.43.

Следите за динамикой Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости TSM

Дневной диапазон
260.61 266.43
Годовой диапазон
134.25 266.43
Предыдущее закрытие
261.37
Open
265.91
Bid
262.15
Ask
262.45
Low
260.61
High
266.43
Объем
19.633 K
Дневное изменение
0.30%
Месячное изменение
16.09%
6-месячное изменение
57.55%
Годовое изменение
49.16%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.