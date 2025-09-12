Валюты / TSM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TSM: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd
262.15 USD 0.78 (0.30%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TSM за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 260.61, а максимальная — 266.43.
Следите за динамикой Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TSM
- ASML Stock Rises As Semiconductor Equipment Group Rallies
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- Акции Coherent, Lumentum и Applied OptoElectronics готовы к росту на фоне развития ИИ
- Coherent, Lumentum, and Applied OptoElectronics stock poised for upside on AI growth
- Акции ASML готовы к росту к 2027 году, J.P. Morgan считает, что худшее позади
- ASML stock poised for 2027 upside, J.P. Morgan says worst likely behind
- TSMC Stock: Winning Quietly As AI Titans Battle (NYSE:TSM)
- IBD 50 Stocks To Watch: Chip Leader Nova Is Breaking Out Past Its Latest Buy Point
- Wall Street Analysts Think TSMC (TSM) Is a Good Investment: Is It?
- Taiwan likely to hold rates steady with economy buoyant for now: Reuters poll
- Broadcom’s $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- 3 Top AI Stocks to Buy for the Rest of 2025
- Wall Street Week Ahead
- 2 Top Bargain AI Stocks Ready for a Bull Run
- Arizona Oasis: Purity ReSource Water Tech Is A Game-Changer For The Desert - Intel (NASDAQ:INTC), Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM)
- Where Will TSMC Stock Be in 1 Year?
- Don’t Take Profits on This Big Winner Yet
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- Taiwan Semiconductor renforcera son réseau de fabrication de puces avec le hub de services de Pingtung | Benzinga France
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- 5 Artificial Intelligence (AI) Stocks That Look Like No-Brainer Buys Right Now
- With A Fed Rate Cut On The Horizon, Experts Say These 3 Asset Classes Could Be Game-Changers For Your Portfolio - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- What's Going On With AI Chip Stocks Friday? - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- What's Going On With Taiwan Semiconductor Stock Friday? - Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM)
Дневной диапазон
260.61 266.43
Годовой диапазон
134.25 266.43
- Предыдущее закрытие
- 261.37
- Open
- 265.91
- Bid
- 262.15
- Ask
- 262.45
- Low
- 260.61
- High
- 266.43
- Объем
- 19.633 K
- Дневное изменение
- 0.30%
- Месячное изменение
- 16.09%
- 6-месячное изменение
- 57.55%
- Годовое изменение
- 49.16%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.