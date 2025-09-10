Валюты / COST
COST: Costco Wholesale Corporation
952.07 USD 8.03 (0.84%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс COST за сегодня изменился на -0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 950.85, а максимальная — 959.58.
Следите за динамикой Costco Wholesale Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости COST
Торговые приложения для COST
Spread Cost Info
FREE
Spread Costs and Swap Benefits
Spread Cost Info MT4 Version
Yupeng Xiao
4 (1)
FREE
BigBrosers
Aleksandr Nadein
Spread Costs and Swap Benefits MT4 Version
Дневной диапазон
950.85 959.58
Годовой диапазон
867.16 1078.24
- Предыдущее закрытие
- 960.10
- Open
- 959.10
- Bid
- 952.07
- Ask
- 952.37
- Low
- 950.85
- High
- 959.58
- Объем
- 2.437 K
- Дневное изменение
- -0.84%
- Месячное изменение
- 1.23%
- 6-месячное изменение
- 0.97%
- Годовое изменение
- 7.55%
