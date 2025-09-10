КотировкиРазделы
Валюты / COST
Назад в Рынок акций США

COST: Costco Wholesale Corporation

952.07 USD 8.03 (0.84%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс COST за сегодня изменился на -0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 950.85, а максимальная — 959.58.

Следите за динамикой Costco Wholesale Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости COST

COST на Форуме Сообщества

Торговые приложения для COST

Spread Cost Info
Yupeng Xiao
Утилиты
Величина спреда - важный показатель при расчете торговых коэффициентов прибыли. Информация о спреде особенно важна для краткосрочных трейдеров, в частности для скальпинга. Утилита отображает стоимость спреда всех форекс-валют (включая XAU и XAG) в платформе на разных типах счетов (USD, EUR и т.д.). Расчет и код См. статьи (на английском и китайском): THE TRADE COST OF FOREX CURRENCY Part1 THE TRADE COST OF FOREX CURRENCY Part2 THE TRADE COST OF FOREX CURRENCY Part3 THE TRADE COST OF FOREX CURRE
FREE
Spread Costs and Swap Benefits
Yupeng Xiao
Утилиты
Spread Costs указывает размер убытка от спреда, а Swap Benefits - объем прибыли по ночным позициям. Spread Costs особенно важен для краткосрочных трейдеров, особенно скальперов, а Swap Benefits - важный индикатор для долгосрочных трейдеров. Так как спреды и свопы в платформе MetaTrader 5 указываются в пунктах, необходимо конвертировать их в валюту счета. Утилита отображает Spread Costs и Swap Benefits всех форекс-пар (включая золото XAU и серебро XAG) на разных типах счетов (USD, EUR и т.д.). Вс
Spread Cost Info MT4 Version
Yupeng Xiao
4 (1)
Утилиты
Величина спреда - важный показатель при расчете торговых коэффициентов прибыли. Информация о спреде особенно важна для краткосрочных трейдеров, в частности для скальпинга. Утилита отображает стоимость спреда всех форекс-валют (включая XAU и XAG) в платформе на разных типах счетов (USD, EUR и т.д.). Расчет и код См. статьи (на английском и китайском): THE TRADE COST OF FOREX CURRENCY Part1 THE TRADE COST OF FOREX CURRENCY Part2 THE TRADE COST OF FOREX CURRENCY Part3 THE TRADE COST OF FOREX CURRE
FREE
BigBrosers
Aleksandr Nadein
Эксперты
СОВЕТНИК ПОМОЩНИК,МОЖЕТ ТОРГОВАТЬ САМ ПО АЛГОРИТМУ ОТКРЫТИЯ ОТЛОЖЕННЫХ ОРДЕРОВ. 1.ОТКРЫТИЕ ОТЛОЖЕННЫХ ОРДЕРОВ ДВУХ ТИПОВ В СТОРОНУ ПОКУПКИ(BUYLIMIT BUYSTOP)   ОРДЕРА ОТКРЫВАЮТСЯ ПО ЗАДАННОЙ ДИСТАНЦИИ С МОДИФИКАЦИЕЙ ПО ЗАДАННОМУ РАССТОЯНИЮ 2.ОТКРЫТИЕ ОТЛОЖЕННЫХ ОРДЕРОВ В СТОРОНУ ПРОДАЖИ(SELLLIMIT SELLSTOP) ПРИ НЕ ОБХОДИМОСТИ ВЫВЕСТИ УБЫТОЧНЫЕ ОРДЕРА В ПЛЮС,СУЩЕСТВУЕТ РЯД АЛГОРИТМОВ 1.ПЕРЕКРЫТЬ ВСЕ ОТКРЫТЫЕ ОРДЕРА ПРОТИВОПОЛОЖНЫМИ ОРДЕРАМИ 2.ПОСЛЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ОРДЕРОВ ,ЗАКРЫВАТЬ ОРДЕРА С ПОЛОЖИТЕЛЬ
Spread Costs and Swap Benefits MT4 Version
Yupeng Xiao
Утилиты
Spread Costs указывает размер убытка от спреда, а Swap Benefits - объем прибыли по ночным позициям. Spread Costs особенно важен для краткосрочных трейдеров, особенно скальперов, а Swap Benefits - важный индикатор для долгосрочных трейдеров. Так как спреды и свопы в платформе MetaTrader 4 указываются в пунктах, необходимо конвертировать их в валюту счета. Утилита отображает Spread Costs и Swap Benefits всех форекс-пар (включая золото XAU и серебро XAG) на разных типах счетов (USD, EUR и т.д.). Вс
Дневной диапазон
950.85 959.58
Годовой диапазон
867.16 1078.24
Предыдущее закрытие
960.10
Open
959.10
Bid
952.07
Ask
952.37
Low
950.85
High
959.58
Объем
2.437 K
Дневное изменение
-0.84%
Месячное изменение
1.23%
6-месячное изменение
0.97%
Годовое изменение
7.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.