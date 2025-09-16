Валюты / META
META: Meta Platforms Inc - Class A
779.00 USD 14.30 (1.87%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс META за сегодня изменился на 1.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 765.10, а максимальная — 781.26.
Следите за динамикой Meta Platforms Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости META
- Dow Jones Futures: Stock Market Awaits Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Meta, IBD Stock Of The Day, Makes Move Ahead Of AI, Metaverse Conference
- The Smartest Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy With $1,000
- Агарвал Амит продает акции Datadog (DDOG) на сумму $10,6 млн
- Agarwal Amit sells Datadog (DDOG) shares worth $10.6 million
- What stocks may need to rise in ‘a market for only the most bright-eyed optimists’
- Stock Market Today: Snap Climbs on Product Buzz and Social-Media Tailwinds
- US senators demand Meta’s internal data on kids’ safety
- President Trump Pushes TikTok Ban Deadline to December - TipRanks.com
- WhatsApp's former security head claims Meta's performance review system punished him for speaking up
- Apple Vs. Alphabet: Valuation And Growth Make Alphabet The Superior Choice (NASDAQ:GOOG)
- AI Revolution Vs. Internet Boom
- Wall Street Lunch: Cup Of Coffee To Get Costlier (undefined:KC1:COM)
- Jim Cramer drops shock call on Magnificent 7 stocks
- CrowdStrike приобретает компанию Pangea, специализирующуюся на ИИ-безопасности
- US parents to urge Senate to prevent AI chatbot harms to kids
- Why Non-Tech Stocks May Be the Real Culprit Behind the Market’s Valuation Concerns - TipRanks.com
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- 5 AI Stocks to Buy Right Now
- Meta-META: The Case For FBY As A Complementary Strategy (NYSEARCA:FBY)
- Meta to debut costlier smart glasses with display at annual Connect event
- ИИ-мания — «главный драйвер» волатильности отдельных акций, считает Barclays
- AI frenzy has been "major driver" of single-stock volatility, Barclays says
- 2 Tech Stocks You Can Buy and Hold for the Next Decade
META на Форуме Сообщества
Дневной диапазон
765.10 781.26
Годовой диапазон
479.80 796.24
- Предыдущее закрытие
- 764.70
- Open
- 767.12
- Bid
- 779.00
- Ask
- 779.30
- Low
- 765.10
- High
- 781.26
- Объем
- 20.290 K
- Дневное изменение
- 1.87%
- Месячное изменение
- 7.30%
- 6-месячное изменение
- 36.46%
- Годовое изменение
- 34.75%
