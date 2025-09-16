КотировкиРазделы
META: Meta Platforms Inc - Class A

779.00 USD 14.30 (1.87%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс META за сегодня изменился на 1.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 765.10, а максимальная — 781.26.

Следите за динамикой Meta Platforms Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
765.10 781.26
Годовой диапазон
479.80 796.24
Предыдущее закрытие
764.70
Open
767.12
Bid
779.00
Ask
779.30
Low
765.10
High
781.26
Объем
20.290 K
Дневное изменение
1.87%
Месячное изменение
7.30%
6-месячное изменение
36.46%
Годовое изменение
34.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.