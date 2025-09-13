Валюты / NFLX
NFLX: Netflix Inc - Common Stock
1200.51 USD 1.75 (0.15%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NFLX за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1197.28, а максимальная — 1208.99.
Следите за динамикой Netflix Inc - Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
1197.28 1208.99
Годовой диапазон
685.57 1341.15
- Предыдущее закрытие
- 1202.26
- Open
- 1205.64
- Bid
- 1200.51
- Ask
- 1200.81
- Low
- 1197.28
- High
- 1208.99
- Объем
- 3.447 K
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- 0.32%
- 6-месячное изменение
- 29.44%
- Годовое изменение
- 68.63%
