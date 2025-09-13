КотировкиРазделы
NFLX
NFLX: Netflix Inc - Common Stock

1200.51 USD 1.75 (0.15%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NFLX за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1197.28, а максимальная — 1208.99.

Следите за динамикой Netflix Inc - Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
1197.28 1208.99
Годовой диапазон
685.57 1341.15
Предыдущее закрытие
1202.26
Open
1205.64
Bid
1200.51
Ask
1200.81
Low
1197.28
High
1208.99
Объем
3.447 K
Дневное изменение
-0.15%
Месячное изменение
0.32%
6-месячное изменение
29.44%
Годовое изменение
68.63%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.