Валюты / ORCL
ORCL: Oracle Corporation
306.63 USD 4.52 (1.50%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ORCL за сегодня изменился на 1.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 302.27, а максимальная — 319.97.
Следите за динамикой Oracle Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
302.27 319.97
Годовой диапазон
118.86 345.72
- Предыдущее закрытие
- 302.11
- Open
- 314.00
- Bid
- 306.63
- Ask
- 306.93
- Low
- 302.27
- High
- 319.97
- Объем
- 101.357 K
- Дневное изменение
- 1.50%
- Месячное изменение
- 38.65%
- 6-месячное изменение
- 119.40%
- Годовое изменение
- 80.33%
