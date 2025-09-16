КотировкиРазделы
ORCL: Oracle Corporation

306.63 USD 4.52 (1.50%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ORCL за сегодня изменился на 1.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 302.27, а максимальная — 319.97.

Следите за динамикой Oracle Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
302.27 319.97
Годовой диапазон
118.86 345.72
Предыдущее закрытие
302.11
Open
314.00
Bid
306.63
Ask
306.93
Low
302.27
High
319.97
Объем
101.357 K
Дневное изменение
1.50%
Месячное изменение
38.65%
6-месячное изменение
119.40%
Годовое изменение
80.33%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.