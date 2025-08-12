Валюты / NTES
NTES: NetEase Inc - American Depositary Shares, each representing 5 o
157.07 USD 2.24 (1.45%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NTES за сегодня изменился на 1.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 155.93, а максимальная — 157.66.
Следите за динамикой NetEase Inc - American Depositary Shares, each representing 5 o. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
155.93 157.66
Годовой диапазон
75.88 157.66
- Предыдущее закрытие
- 154.83
- Open
- 155.95
- Bid
- 157.07
- Ask
- 157.37
- Low
- 155.93
- High
- 157.66
- Объем
- 2.182 K
- Дневное изменение
- 1.45%
- Месячное изменение
- 15.92%
- 6-месячное изменение
- 49.24%
- Годовое изменение
- 67.72%
