NTES: NetEase Inc - American Depositary Shares, each representing 5 o

157.07 USD 2.24 (1.45%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NTES за сегодня изменился на 1.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 155.93, а максимальная — 157.66.

Следите за динамикой NetEase Inc - American Depositary Shares, each representing 5 o. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости NTES

Дневной диапазон
155.93 157.66
Годовой диапазон
75.88 157.66
Предыдущее закрытие
154.83
Open
155.95
Bid
157.07
Ask
157.37
Low
155.93
High
157.66
Объем
2.182 K
Дневное изменение
1.45%
Месячное изменение
15.92%
6-месячное изменение
49.24%
Годовое изменение
67.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.