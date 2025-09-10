Валюты / JNJ
JNJ: Johnson & Johnson
176.49 USD 0.96 (0.54%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JNJ за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 175.65, а максимальная — 177.61.
Следите за динамикой Johnson & Johnson. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости JNJ
Дневной диапазон
175.65 177.61
Годовой диапазон
140.68 181.16
- Предыдущее закрытие
- 177.45
- Open
- 177.61
- Bid
- 176.49
- Ask
- 176.79
- Low
- 175.65
- High
- 177.61
- Объем
- 11.812 K
- Дневное изменение
- -0.54%
- Месячное изменение
- -0.29%
- 6-месячное изменение
- 9.81%
- Годовое изменение
- 8.61%
