JNJ: Johnson & Johnson

176.49 USD 0.96 (0.54%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс JNJ за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 175.65, а максимальная — 177.61.

Следите за динамикой Johnson & Johnson. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости JNJ

Дневной диапазон
175.65 177.61
Годовой диапазон
140.68 181.16
Предыдущее закрытие
177.45
Open
177.61
Bid
176.49
Ask
176.79
Low
175.65
High
177.61
Объем
11.812 K
Дневное изменение
-0.54%
Месячное изменение
-0.29%
6-месячное изменение
9.81%
Годовое изменение
8.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.