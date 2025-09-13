Валюты / BABA
BABA: Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each r
162.23 USD 4.17 (2.64%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BABA за сегодня изменился на 2.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 157.60, а максимальная — 163.00.
Следите за динамикой Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each r. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BABA
- Alibaba, General Electric lead market cap stock movers on Tuesday
- Baidu's AI Buzz vs. Revenue Reality: Time for Investors to Cash Out?
- Новый чип Nvidia для Китая сталкивается с вялым спросом - Reuters
- Nvidia’s new China-focused AI chip faces tepid demand - Reuters
- AI Bubble Fears Grow as Valuations Mirror Dot-Com Era - TipRanks.com
- Чип Nvidia для Китая показывает слабый спрос, пока компании ждут одобрения H20 и B30A
- Nvidia’s China-only AI chip sees weak demand as firms await H20, B30A nod - report
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Exclusive-Nvidia’s new RTX6000D chip for China finds little favour with major firms, sources say
- Nvidia Falls Amid China Probe; Is Nvidia A Buy Or Sell Now?
- Tesla, Google lead market cap stock movers on Monday
- JD Rides on Strong Retail Segment Growth: Can Upside Continue Ahead?
- What's Going On With Alibaba Stock Monday? - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA)
- Here is What to Know Beyond Why Alibaba Group Holding Limited (BABA) is a Trending Stock
- The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Meta Platforms, Alibaba Group and Medalist Diversified REIT
- AliBaba Stock Analysis: Buy or Sell?
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Explainer-What is "involution", China’s race-to-the-bottom competition trend?
- Alibaba's $100M Investment Fuels X Square Robot's Push For Embodied AI, Global Sales, And Next-Gen Humanoids - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
- 2 More Stocks With 1,000% Upside
- Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips, Oracle Reports Q1 Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips...
- Meta's Forward P/E Of 27 Is Still 20% Lower Than Apple And Microsoft (NASDAQ:META)
- Quick Profit In Chinese Stock Market Trade Based On Personality And Portfolio
Дневной диапазон
157.60 163.00
Годовой диапазон
75.00 163.00
- Предыдущее закрытие
- 158.06
- Open
- 158.36
- Bid
- 162.23
- Ask
- 162.53
- Low
- 157.60
- High
- 163.00
- Объем
- 42.323 K
- Дневное изменение
- 2.64%
- Месячное изменение
- 20.64%
- 6-месячное изменение
- 22.14%
- Годовое изменение
- 52.44%
