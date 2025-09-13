КотировкиРазделы
BABA
BABA: Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each r

162.23 USD 4.17 (2.64%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BABA за сегодня изменился на 2.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 157.60, а максимальная — 163.00.

Следите за динамикой Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each r. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости BABA

Дневной диапазон
157.60 163.00
Годовой диапазон
75.00 163.00
Предыдущее закрытие
158.06
Open
158.36
Bid
162.23
Ask
162.53
Low
157.60
High
163.00
Объем
42.323 K
Дневное изменение
2.64%
Месячное изменение
20.64%
6-месячное изменение
22.14%
Годовое изменение
52.44%
