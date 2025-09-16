КотировкиРазделы
Валюты / MSFT
Назад в Рынок акций США

MSFT: Microsoft Corporation

509.04 USD 6.32 (1.23%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MSFT за сегодня изменился на -1.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 508.60, а максимальная — 517.23.

Следите за динамикой Microsoft Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости MSFT

Торговые приложения для MSFT

Stock Trader Pro MT5
Ivan Pochta
5 (10)
Эксперты
Stock Trader Pro – автоматизированный торговый советник, разработанный для американского фондового рынка. Основываясь на авторской торговой стратегии и наблюдении за тем, что фондовый рынок, как спотовый рынок, со временем имеет тенденцию к росту, система настроена на открытие исключительно длинных позиций. Она пытается определить рыночные просадки, торгуя волнами, и отслеживает несколько таймфреймов для выявления оптимальных точек входа во время временных снижений цен. Stock Trader Pro Live Sig
Premium trend pro for Gold and Stocks
Prashant Dugaje
Эксперты
Unlock the Power of Trends with Premium Trend Master EA Are you looking for a stable, reliable, and non-martingale trading robot to capitalize on market trends? Premium Trend Master is a sophisticated Expert Advisor designed to identify and trade strong trends with precision and safety. Built with a robust trading engine, it's perfect for both beginners and experienced traders who want to automate their trend-following strategies on MT5. This EA shines on volatile instruments where trends are mo
MAM Gold
Matei-Alexandru Mihai
Эксперты
Осталось только 5/10 копий по стартовой цене $99! Философия — «Дисциплина на входе, прибыль на выходе. Чистый двигатель для акций.» MAM Gold создан исключительно для торговли акциями и работает на любом таймфрейме. Это спокойный, всегда включённый движок для лонгов: входить обдуманно с учётом EMA/ATR, рассчитывать риск дисциплинированно, сопровождать прибыльные сделки умно и добавлять позиции только тогда, когда тренд действительно работает. Без шума — только структурированное исполнение дл
Nexus Stock Trader
Thang Chu
Эксперты
Nexus Stock Trader is a MT5 Expert Advisor trading US Stocks.  Stock list: AAPL, ADBE, AMD, AMZN, AVGO, BRK-B, COP, CRM, GOOG, INTU, MRK, MSFT, NVDA, TSLA, MVRS, MSTR, IBM The strategy is optimized on IC Markets data from 2018-2025. The EA only goes long aka. buying stock with trailing stop Live Signal ( trading 3% Account Balance Risk) Backtest & Setup Guide : To backtest and run the EA correctly you'll need the BankOrderFlow_update indicator. PM me to receive the indicator and put it in MQL5\I
Stonks Go Up
Tjark Hendrik Groeger
5 (1)
Эксперты
More Symbols, Better Results: The EA performs even better with more symbols, making it perfect for a diversified strategy that spreads your risk. For optimal performance, we recommend using at least 10 symbols rather than just 2, as this significantly enhances diversification and gives more trades. Setup: Choose Any Symbol on the Daily Timeframe Start with a random symbol of your choice, analyzed on the daily timeframe. Add Symbols in the Settings Make it personal by selecting stocks you like
Stock Trader Hedge MT5
Ivan Pochta
5 (4)
Эксперты
====  Live Results  ==== Stock Trader Hedge - CFD Mode:   here >>  (Admiral Markets Live) > Stock Trader Hedge v.1.6 Presets:   Download >> > Stock Trader   Hedge   v.1.2 Backtests :   Download >> Stock Trader Hedge  is a fully automated trading advisor designed to work at   US Stock Market . The system is based on the author’s trading strategy. Unlike Forex systems,   Stock Trader Hedge  opens only LONG positions by  the global direction of trend on price on price falls (dips), analyzing data
HyperLook
Vladislav Filippov
Эксперты
HyperLook - совершенно автоматизированный торговый советник, работающий преимущественно на 30 минутном таймфрейме. В советника заложен особый скальпирующий алгоритм, базирующийся на синтезе быстрого и медленного стохастических осцилляторов, волновой структуризации графика посредством MACD и специальным нейросистемным макросом, позволяющих советнику прецедентно обучаться. Настройки советника базируются на стратегии безопасного торговли, суть которой состоит в закрытии сделки, при достижении полож
Дневной диапазон
508.60 517.23
Годовой диапазон
344.79 555.45
Предыдущее закрытие
515.36
Open
516.88
Bid
509.04
Ask
509.34
Low
508.60
High
517.23
Объем
30.197 K
Дневное изменение
-1.23%
Месячное изменение
1.81%
6-месячное изменение
35.87%
Годовое изменение
18.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.