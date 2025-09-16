Валюты / MSFT
MSFT: Microsoft Corporation
509.04 USD 6.32 (1.23%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MSFT за сегодня изменился на -1.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 508.60, а максимальная — 517.23.
Следите за динамикой Microsoft Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MSFT
- Neal Stephen C sells NVIDIA shares worth $4.97 million
- Nvidia CEO Jen Hsun Huang sells $39.7 million in shares
- Duolingo Bolsters AI Conversations, Chess Offerings
- What stocks may need to rise in ‘a market for only the most bright-eyed optimists’
- Buy, Hold, or Take Profits in Alphabet Stock Near All-Time Highs?
- UK and US agree $42 billion tech pact to mark Trump’s visit
- Microsoft (MSFT) Announces Massive $30B AI Infrastructure Investment in the UK - TipRanks.com
- Top Stock Picks for Week of September 15, 2025
- Microsoft инвестирует более $30 млрд в операции в Великобритании в течение следующих четырех лет
- Microsoft to invest over $30 billion in UK operations over next four years
- Is IonQ the NVIDIA of Tomorrow, and Should You Buy the Stock?
- Apple Vs. Alphabet: Valuation And Growth Make Alphabet The Superior Choice (NASDAQ:GOOG)
- Microsoft or IonQ: Which Quantum Story is Worth Your Capital Now?
- TikTok’s journey from global sensation to Trump target
- AI Revolution Vs. Internet Boom
- Microsoft seizes 340 websites linked to growing phishing subscription service
- “Delivering Trust”: Microsoft Stock (NASDAQ:MSFT) Slips Despite New Deal with Workday (WDAY) - TipRanks.com
- 2 Multitrillion-Dollar "Magnificent Seven" Stocks With 19% and 31% Upside, According to Certain Wall Street Analysts
- Jim Cramer drops shock call on Magnificent 7 stocks
- SNOW's Robust Portfolio Expands Client Base: Will the Trend Continue?
- Microsoft's Intelligent Cloud Expands Rapidly: Can the Upside Persist?
- CoreWeave Rises 25% in a Month: Is There More Room for Growth?
- OpenAI Introduces ChatGPT for Users Under 18 - TipRanks.com
- Oracle’s stock rises on hopes for a TikTok deal. But will it finally happen this time?
Дневной диапазон
508.60 517.23
Годовой диапазон
344.79 555.45
- Предыдущее закрытие
- 515.36
- Open
- 516.88
- Bid
- 509.04
- Ask
- 509.34
- Low
- 508.60
- High
- 517.23
- Объем
- 30.197 K
- Дневное изменение
- -1.23%
- Месячное изменение
- 1.81%
- 6-месячное изменение
- 35.87%
- Годовое изменение
- 18.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.