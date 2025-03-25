КотировкиРазделы
USDRUB: US Dollar vs Russian Ruble

82.503 RUB 0.131 (0.16%)
Сектор: Валюта Базовая: US Dollar Валюта прибыли: Russian Ruble

Курс USDRUB за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 82.016 RUB за 1 USD, а максимальная — 82.691 RUB.

Следите за динамикой валютной пары Доллар США против Российского рубля. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Доллар США в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

FX Levels Premium indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Индикаторы
Fx Levels Premium Indicator Support and Resistance are important concepts in trading. Fx Levels Premium was created to easily draw important levels of support and resistance for the active trader. The indicator will give you all important levels (support/resistance) to watch for a wide range of assets. Trading without these levels on your chart is like driving a car for a long journey without a roadmap. You would be confused and blind. Support and resistance levels should be used as guideline
Expert BDT
Vladimir Khlystov
Эксперты
Советник на основе треугольного арбитража. Советник анализирует цены всех торговых инструментов по всему счету открытых в обзоре рынка. Анализ проходит за счет других валютных пар связанных единой валютой. (треугольники валют). Примеры треугольников : EURUSD   –   USD JPY   –   EUR JPY USDCAD   –   CAD CHF   –   USD CHF EURGBP   –   GBP USD   –   EUR USD AUDUSD   –   USD CAD   –   AUD CAD GBPAUD   –   AUD USD   –   GBP USD Каждую валюту советник анализирует через две другие и вычисляет ее
CrossRate
Stanislav Korotky
5 (1)
Индикаторы
Вас интересовал когда-нибудь курс XAU/XAG или как торгуется китайский юань относительно российского рубля? Этот индикатор дает ответы. Он показывает кросс-курс между текущим рабочим символом окна и другим символом, заданным в параметрах. Оба символа должны иметь общую валюту. Например, в случаях XAUUSD с XAGUSD, или USDRUB с USDCHN, USD является общей валютой. Индикатор пытается автоматически определить общую часть в названии символов. Если это не получается, используется параметр DefaultBase .
FREE
Quant Algo
Lungile Mpofu
Эксперты
Quant Algo Trader is fully automated bot for multi-currency pairs trading. This fully automated algo target few TP pips on every pair attached. The bot can trade more than 20 pairs without a challenge. The trades are opened in ONE DIRECTIONAL on every pair, which means that if EURUSD pair open Sell Trades, it will not open any Buy trade on the same EURUSD. The same on the whole entire pairs. This Algo Bot does not use any Indicator. It is based on Quote and Base Currency strategy which works sim
FX Levels Premium indicator for MT4
Renaud Herve Francois Candel
Индикаторы
Fx Levels Premium Indicator Support and Resistance are important concepts in trading. Fx Levels Premium was created to easily draw important levels of support and resistance for the active trader. The indicator will give you all important levels (support/resistance) to watch for a wide range of assets. Trading without these levels on your chart is like driving a car for a long journey without a roadmap. You would be confused and blind. Support and resistance levels should be used as guideline
Sharp Price Change Monitor
Sergei Kazaritskii
Индикаторы
Индикатор-информер сообщает о резком изменении цены выбранного финансового инструмента. Также учитываются характеристики «японских свечей» (соотношение «тень»/«тело» в процентах) и «перепроданность»/«перекупленность» (по индикатору RSI - вызывается как подпрограмма: график не рисуется -  если нужно, подключите график вручную).  Пороговые значения задаются параметрами (менять можно "на ходу" сколько угодно раз). Сообщает на экран, на электронную почту и мобильное устройство: телефон/планшет (на
Дневной диапазон
82.016 82.691
Годовой диапазон
75.533 111.891
Предыдущее закрытие
82.37 2
Open
82.35 3
Bid
82.50 3
Ask
82.53 3
Low
82.01 6
High
82.69 1
Объем
36
Дневное изменение
0.16%
Месячное изменение
3.71%
6-месячное изменение
-1.54%
Годовое изменение
-10.70%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.