Валюты / USDRUB
USDRUB: US Dollar vs Russian Ruble
82.503 RUB 0.131 (0.16%)
Сектор: Валюта Базовая: US Dollar Валюта прибыли: Russian Ruble
Курс USDRUB за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 82.016 RUB за 1 USD, а максимальная — 82.691 RUB.
Следите за динамикой валютной пары Доллар США против Российского рубля. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Доллар США в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости USDRUB
- RUB: ЦБР снизил ставку меньше, но, вероятно, продолжит снижение - Commerzbank
- RUB: CBR cut rate by less but will probably continue to cut – Commerzbank
- RUB: Ожидается еще одно снижение на 200 б.п. сегодня – Commerzbank
- RUB: Another 200bp cut expected today – Commerzbank
- USD/RUB Analysis 14/08: Consolidation Remains Intact (Chart)
- RUB: Fundamentals turning weaker – Commerzbank
- RUB: 200bp cut delivered, more coming – Commerzbank
- RUB: Crisis whispers in the ear – Commerzbank
- RUB: Crisis whispers on the side of the road – Commerzbank
- RUB: Now the next rate cut – Commerzbank
- RUB: Consensus has shifted towards rate cut – Commerzbank
- USD/RUB Analysis Today 05/06: Lows Tested (Chart)
- USD/RUB Analysis Today 28/05: Tight Range Maintained (Chart)
- RUB: Unrealistic optimism – Commerzbank
- RUB: Not really dovish – Commerzbank
- RUB: CBR likely to signal rate cuts before end of year – Commerzbank
- Russia stocks lower at close of trade; MOEX Russia Index down 2.71%
- USD/RUB Analysis Today 02/04: Holds Steady (Chart)
- Russian rouble seen weakening back to around 100 to the US dollar in a year: Reuters Poll
- Strong rouble, cheap oil may push Russia into borrowing spree this year
- Markets in Q1: Everything’s been Trumped!
- Russia stocks lower at close of trade; MOEX Russia Index down 1.89%
- USD/RUB Analysis Today 27/03: Lower Trading Range (Chart)
- Dollar unmoored as traders unsure on tariffs
Дневной диапазон
82.016 82.691
Годовой диапазон
75.533 111.891
- Предыдущее закрытие
- 82.37 2
- Open
- 82.35 3
- Bid
- 82.50 3
- Ask
- 82.53 3
- Low
- 82.01 6
- High
- 82.69 1
- Объем
- 36
- Дневное изменение
- 0.16%
- Месячное изменение
- 3.71%
- 6-месячное изменение
- -1.54%
- Годовое изменение
- -10.70%
