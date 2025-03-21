Divisas / USDRUB
USDRUB: US Dollar vs Russian Ruble
82.074 RUB 0.384 (0.47%)
Sector: Divisa Básica: US Dollar Divisa de beneficio: Russian Ruble
El tipo de cambio de USDRUB de hoy ha cambiado un -0.47%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 81.685 RUB por 1 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 83.112 RUB.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dólar estadounidense vs rublo ruso. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Dólar estadounidense en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
81.685 83.112
Rango anual
75.533 111.891
- Cierres anteriores
- 82.45 8
- Open
- 82.45 8
- Bid
- 82.07 4
- Ask
- 82.10 4
- Low
- 81.68 5
- High
- 83.11 2
- Volumen
- 41
- Cambio diario
- -0.47%
- Cambio mensual
- 3.17%
- Cambio a 6 meses
- -2.06%
- Cambio anual
- -11.17%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B