Confluence Edge Indicator — это комплексный инструмент технического анализа «всё в одном», разработанный для предоставления полного многотаймфреймового обзора рынка. Он устраняет необходимость перегружать графики множеством индикаторов, объединяя наиболее эффективные методы технического анализа в единую, удобную и интуитивно понятную панель.

Индикатор не перерисовывается (non-repainting) и выполняет расчёты в режиме реального времени, основываясь исключительно на ценовом движении, объёме, импульсе и проверенных алгоритмических концепциях.