Confluence Edge Indicator

Confluence Edge Indicator — это комплексный инструмент технического анализа «всё в одном», разработанный для предоставления полного многотаймфреймового обзора рынка. Он устраняет необходимость перегружать графики множеством индикаторов, объединяя наиболее эффективные методы технического анализа в единую, удобную и интуитивно понятную панель.

Индикатор не перерисовывается (non-repainting) и выполняет расчёты в режиме реального времени, основываясь исключительно на ценовом движении, объёме, импульсе и проверенных алгоритмических концепциях.


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RelicusRoad Pro: Квантовая Рыночная Операционная Система СКИДКА 70% ПОЖИЗНЕННЫЙ ДОСТУП (ОГРАНИЧЕНО) - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 2000+ ТРЕЙДЕРАМ Почему большинство трейдеров теряют деньги даже с «идеальными» индикаторами? Потому что они торгуют Единичными Концепциями в вакууме. Сигнал без контекста — это лотерея. Чтобы выигрывать стабильно, вам нужна КОНФЛЮЭНЦИЯ . RelicusRoad Pro — это не простой стрелочный индикатор. Это полная Количественная Рыночная Экосистема . Она отображает «Дорогу Справедливой Сто
CRT Confluence Pro
Jessica Victoria Huera Rodriguez
Индикаторы
CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
Quasar Sync 3TF
Yuki Miyake
Индикаторы
QUASAR SYNC 3TF: The Ultimate Pro HUD Dashboard A next-generation MTF indicator combining perfect visibility with high-precision trend analysis. [ 5 Core Features ] 100% Non-Repaint: Arrows and signals never repaint, disappear, or shift after the candle closes. 3TF Sync System: Instantly analyzes the current and two higher timeframes. The panel and candles highlight brightly when all 3 trends perfectly align. 10 Premium Themes: Click the "THEME" button to instantly switch between 10 beautiful U
Gold Signal Pro with Auto TP SL
Genki Andou
3.8 (5)
Индикаторы
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT5) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
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