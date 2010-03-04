Neuron Quant Gold
- 专家
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Tiago Oliveira Silva🇨🇳 中文
您好，我是 Thiago Silva，一名交易员和开发者，与我的优秀团队共同工作，团队也由 Lucas Farias 共同领导。我们专注于为金融市场开发交易机器人和定制指标。
我们的交易机器人采用高精度策略进行开发，并经过严格测试，以确保高效和稳定的表现。我们运用先进技术，包括神经网络和前沿算法，打造兼具精准性、自动化和高效表现的交易工具。
把握机会，使用功能完善且高效的工具进行交易，这些工具旨在提升您在金融市场中的交易表现。 在我们的个人资料中，您可以找到我们提供的部分服务，以满足不同交易者的多样化需求。
- 版本: 1.3
- 激活: 5
NEURON GOLD — XAUUSD Expert Advisor
NEURON GOLD 是一款专为 黄金 / XAUUSD 开发的自动交易系统，结合多时间周期分析、趋势确认、动量过滤和自动仓位管理。
该EA不会依赖单一指标，而是在开仓之前综合分析多个市场条件。
策略结构
系统主要使用：
- H1趋势分析；
- EMA趋势确认；
- M15 EMA结构；
- RSI动量过滤；
- ADX趋势强度；
- K线运动过滤；
- 基于新信号K线的受控执行。
多时间周期分析
H1用于判断主要市场方向，M15用于在入场前确认动量和趋势强度。
技术过滤
EMA： 判断趋势方向和市场结构。
RSI： 提供额外的动量确认。
ADX： 衡量方向性走势的强度。
交易管理
NEURON GOLD提供可配置参数，包括：
- Stop Loss；
- Take Profit；
- Trailing Stop；
- 手数；
- 仓位控制；
- 点差限制；
- 交易时段；
- 新闻过滤；
- 执行参数。
标准配置使用 Stop Loss 5000 和 Take Profit 3000。
Neural Network
NEURON GOLD包含神经网络分析层，与技术交易规则共同工作，为交易决策提供额外分析支持。
专为XAUUSD设计
该系统主要针对 Gold / XAUUSD 市场开发，并考虑黄金市场特有的波动特征。
推荐使用
平台： MetaTrader 5
主要交易品种： XAUUSD / GOLD
建议初始资金： 500美元或以上
交易存在风险。历史表现不能保证未来结果。