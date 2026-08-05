NINJA EA PORTFOLIO GUARD MT5

NINJA EA Portfolio Guard MT5是一款面向整个MetaTrader 5账户的监控与风险管理工具。只需在一个图表上加载一个实例，即可按Magic Number查看手动交易和多个EA。它不预测行情、不生成信号，也不会主动开仓。

重要：作用范围为整个账户

CLOSE ALL、DELETE PENDING和自动保护并不限于当前图表品种，而会作用于整个MT5账户，包括手动交易、所有Magic Number、所有EA和所有品种。每个账户只运行一个实例，并先在模拟账户测试。

面板与Magic分析

Balance、Equity、Floating、Free margin和Margin

含浮动盈亏的当日结果，以及本周和本月已实现结果

从持久峰值计算的Equity DD和已实现余额曲线的Closed DD

全账户Positions、总Lots和Pending

NORMAL、WATCH、DANGER和MAX USE

每个Magic Number可显示7/14/30日已实现盈亏、30日PF、胜率、最大连败、当前持仓数、手数和浮动盈亏。Magic 0可单独显示为Manual。Tracked Magic Numbers留空或输入AUTO可自动发现，也可使用0=Manual;123456=Ninja Trinity等别名。

可配置限制

相对于调整后日基准的日Equity亏损百分比，默认4%

以账户货币表示的日亏损和当前全账户浮亏

相对于保存峰值Equity的回撤，默认10%

最大持仓数和最大总手数

提前进入WATCH的阈值，默认80%

输入0可禁用单个限制。检测或网络延迟、滑点、跳空、休市、拒单和经纪商限制可能使最终亏损超过设定值。

ALERT ONLY与CLOSE ALL

默认ALERT ONLY只监控并发送弹窗、声音或Push通知，不自动发送交易请求。可选CLOSE ALL在超限后尝试平掉账户中的全部持仓，并可删除全部挂单及保存LOCK ON。

本工具无法关闭其他EA。LOCK ON只能在新风险敞口出现后重新检测和处理，不能在订单到达经纪商之前阻止下单。

按钮、通知与重置

CLOSE ALL：尝试平掉所有持仓

DELETE PENDING：尝试删除所有挂单

RESET GUARD：以当前Equity重设日基准和持久峰值，并解除LOCK ON

默认启用Yes/No确认。按住蓝色标题栏或MOVE即可拖动面板。相同的持续超限不会每个周期重复报警；恢复后再次超限或超限项目改变时会重新通知。Push需要在Tools > Options > Notifications中设置MetaQuotes ID。

首次安全测试

在没有重要持仓和其他EA的模拟账户中保持ALERT ONLY。 临时设置一个较小的浮亏限制，并开最小手数的手动仓位。 确认只报警一次且不会自动平仓。 分别测试CLOSE ALL和DELETE PENDING。 最后才测试自动CLOSE ALL和LOCK ON，完成后恢复ALERT ONLY。

仅显示监控不要求Algo Trading；发送平仓或删除请求时必须启用。仅支持MT5，并检测hedging、netting和exchange模式。netting账户的Magic归属可能不同。不使用DLL、WebRequest或外部服务。不保证盈利、完全避免亏损或精确在限制值成交。