Ninja EA Portfolio Guard MT5

NINJA EA PORTFOLIO GUARD MT5

NINJA EA Portfolio Guard MT5是一款面向整个MetaTrader 5账户的监控与风险管理工具。只需在一个图表上加载一个实例，即可按Magic Number查看手动交易和多个EA。它不预测行情、不生成信号，也不会主动开仓。

重要：作用范围为整个账户

CLOSE ALL、DELETE PENDING和自动保护并不限于当前图表品种，而会作用于整个MT5账户，包括手动交易、所有Magic Number、所有EA和所有品种。每个账户只运行一个实例，并先在模拟账户测试。

面板与Magic分析

  • Balance、Equity、Floating、Free margin和Margin
  • 含浮动盈亏的当日结果，以及本周和本月已实现结果
  • 从持久峰值计算的Equity DD和已实现余额曲线的Closed DD
  • 全账户Positions、总Lots和Pending
  • NORMAL、WATCH、DANGER和MAX USE

每个Magic Number可显示7/14/30日已实现盈亏、30日PF、胜率、最大连败、当前持仓数、手数和浮动盈亏。Magic 0可单独显示为Manual。Tracked Magic Numbers留空或输入AUTO可自动发现，也可使用0=Manual;123456=Ninja Trinity等别名。

可配置限制

  • 相对于调整后日基准的日Equity亏损百分比，默认4%
  • 以账户货币表示的日亏损和当前全账户浮亏
  • 相对于保存峰值Equity的回撤，默认10%
  • 最大持仓数和最大总手数
  • 提前进入WATCH的阈值，默认80%

输入0可禁用单个限制。检测或网络延迟、滑点、跳空、休市、拒单和经纪商限制可能使最终亏损超过设定值。

ALERT ONLY与CLOSE ALL

默认ALERT ONLY只监控并发送弹窗、声音或Push通知，不自动发送交易请求。可选CLOSE ALL在超限后尝试平掉账户中的全部持仓，并可删除全部挂单及保存LOCK ON。

本工具无法关闭其他EA。LOCK ON只能在新风险敞口出现后重新检测和处理，不能在订单到达经纪商之前阻止下单。

按钮、通知与重置

  • CLOSE ALL：尝试平掉所有持仓
  • DELETE PENDING：尝试删除所有挂单
  • RESET GUARD：以当前Equity重设日基准和持久峰值，并解除LOCK ON

默认启用Yes/No确认。按住蓝色标题栏或MOVE即可拖动面板。相同的持续超限不会每个周期重复报警；恢复后再次超限或超限项目改变时会重新通知。Push需要在Tools > Options > Notifications中设置MetaQuotes ID。

首次安全测试

  1. 在没有重要持仓和其他EA的模拟账户中保持ALERT ONLY。
  2. 临时设置一个较小的浮亏限制，并开最小手数的手动仓位。
  3. 确认只报警一次且不会自动平仓。
  4. 分别测试CLOSE ALL和DELETE PENDING。
  5. 最后才测试自动CLOSE ALL和LOCK ON，完成后恢复ALERT ONLY。

仅显示监控不要求Algo Trading；发送平仓或删除请求时必须启用。仅支持MT5，并检测hedging、netting和exchange模式。netting账户的Magic归属可能不同。不使用DLL、WebRequest或外部服务。不保证盈利、完全避免亏损或精确在限制值成交。

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Kalinskie Gilliam
5 (6)
实用工具
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 5。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT5 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT4 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
实用工具
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
实用工具
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT4 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
实用工具
工作演示版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT5 交易跟单器 (Trade Copier) 是一款本地交易跟单器,也是一套完整的风险管理与执行框架,专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持主控端 (Master,发送方) 与受控端 (Slave,接收方) 两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 : 你可以下载并体验  Copy Cat More (跟单猫) 交易跟单器 MT5 试用版,通过 此链接 。 下载后,请将演示文件放入你的终端文件夹: MT5 » 文件 » 打开数据文件夹
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
实用工具
MetaTrader 5 专业交易面板 —— 图表与键盘一键交易的高效控制中心 一款面向主动交易者的专业 Trading Panel，可让您比标准 MetaTrader 操作方式更快、更直观地完成开仓、平仓、修改、管理与控制。 这不是一个普通的小工具，而是一个为高频手动操作、仓位管理、挂单控制与利润管理而设计的完整交易工作台。 通过这套面板，您可以直接在图表上一键执行交易，通过键盘快速触发核心操作，并借助自动参数计算、图形提示、信息标签以及可视化管理功能，大幅减少重复性操作，让整个交易流程更加流畅、高效且专业。 使用我们的交易面板，您可以直接从图表上一键下单，执行交易操作的速度可比标准 MetaTrader 控件快约 30 倍。 全新高级版本现已推出： 使用 VirtualTradePad PRO SE 升级您的交易流程 — 适用于 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 的新一代专业交易面板。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
实用工具
用我们先进的 Telegram Bridge EA 提升您的交易信号 是时候用专业且视觉上吸引人的实时交易更新来吸引您的受众了。 联系我查看演示并获取试用版本 我们在用户友好功能上进行了大量投资，为客户和提供商创造独特的体验。  SIGNAL BRIDGE 能够为所有业务场景提供 100% 复制器友好的信号，即使在其他 EA 挣扎的情况下也能绕过 Metatrader 逻辑！ 我们的 Telegram Bridge EA 自动将信号、图表截图和详细的绩效报告直接发送到您的 Telegram 群组——无需您动一根手指。 查看 功能输入详细说明手册点击这里！ 主要功能和优势 全面的交易数据 决定在每条消息中显示什么：点数、入场价格、止损、止盈、手数，甚至风险和风险回报比。让您的追随者完全透明。 发送新订单、更新止损止盈、从设置中自定义保本点，发送 100% 复制器友好的部分平仓  超酷图表附件功能 包含每笔交易的截图，显示您的入场点、止损/止盈和整体市场背景。非常适合在每次更新中建立信任和清晰度。 选择图表模板，自定义交易颜色，决定缩放  决定附加位置：所有交易、仅挂单、仅市价单
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
实用工具
秒级图表 (Seconds Chart) - 一款专为 MetaTrader 5 设计的独特工具，用于创建秒级时间框架的图表。 通过 秒级图表 ，您可以构建以秒为单位的时间框架图表，获得标准分钟或小时图表无法提供的极致灵活性和分析精度。例如，时间框架 S15 表示每根蜡烛图持续15秒。您可以使用任何支持自定义交易品种的指标和EA交易系统。操作它们就像在标准图表上交易一样方便。 与标准工具不同， 秒级图表 让您能够在超短时间框架下进行高精度交易，无延迟干扰。 免费演示版： Seconds Chart v2.29 Demo.ex5 下载免费演示版，亲自体验： 功能齐全 - 所有功能均可使用 24小时测试 - 足够评估准确性和便利性 仅限模拟账户 - 大多数经纪商均可轻松开立 仅限GBPCAD图表 - 大多数终端均可使用 这些限制仅适用于演示版。完整版适用于任何账户类型（真实、演示、竞赛）和任何图表（XAUUSD、EURUSD 等），无任何限制。 如何安装演示版 通过上方链接下载演示文件 打开MetaTrader -> 文件 -> 打开数据文件夹 -> MQL5 -> Experts 将下
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
实用工具
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
实用工具
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.87 (31)
实用工具
MT5 to Telegram Signal Provider 是一个易于使用且完全可自定义的工具，它允许向 Telegram 的聊天室、频道或群组发送 指定 的信号，将您的账户变为一个 信号提供商 。 与大多数竞争产品不同，它不使用 DLL 导入。 [ 演示 ] [ 手册 ] [ MT4 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 提供了逐步的 用户指南 。 不需要了解 Telegram API；开发者提供了您所需的一切。 关键特性 能够自定义发送给订阅者的订单详情 您可以创建分层的订阅模型，例如铜、银、金。其中金订阅获得所有信号等。 通过 id、符号或评论过滤订单 包括执行订单的图表截图 在发送的截图上绘制已关闭的订单，以便额外核实 延迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情完全透明： 新的市场订单*带截图 订单修改（止损、获利） 已关闭的订单*带截图 部分关闭的订单** 新的挂单 修改的挂单（进场价格） 挂单激活（作为新的市场订单附加） 已删除的挂单 历史订单报告
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (2)
实用工具
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
作者的更多信息
Ninja Trend Matrix MT5
Atsushi Katayama
指标
Ninja Trend Matrix MT5 Ninja Trend Matrix MT5是一款MetaTrader 5指标，将多个时间周期的趋势方向、相对强度和基于ATR的波动状态集中显示在一个面板中。它可用于在进行主观判断或使用其他交易系统之前，快速了解当前市场环境。 本指标不会开仓、修改订单或平仓，也不显示入场箭头、止盈、止损、胜率或利润预测。 主要功能 将每个选定周期分类为 STRONG UP、UP、RANGE、DOWN、STRONG DOWN 或 N/A 显示0至100的相对趋势强度 基于ATR显示 LOW、NORMAL、HIGH 或 SHOCK 波动状态 综合EMA 20/50、EMA斜率、近期高低点结构、ADX和+DI/-DI 使用已收盘K线，而不是当前尚未收盘的K线 面板可直接拖动、最小化、自动布局并支持紧凑网格 时间周期 DEFAULT显示M5、M15、H1、H4和D1。CUSTOM可输入逗号分隔的列表，例如M1,M5,M30,H1,W1,MN1。ALL显示从M1到MN1的全部21个MT5标准时间周期。 综合状态与提醒 面板汇总显示 BULLISH ALIGNMENT
FREE
NINJA Symbol Passport MT5
Atsushi Katayama
实用工具
NINJA SYMBOL PASSPORT MT5 概述 NINJA Symbol Passport MT5是一款免费的只读实用工具，用于查看经纪商提供的交易品种规格和当前交易条件。它可以扫描市场报价（Market Watch）中的品种或服务器上的可用品种，有效上限为200个品种。面板和输入参数名称使用英语。 检查的数据 面板显示交易时段、到期日、交易模式、预估点差成本、参考交易量对应的预估保证金，以及点差与ATR的比率。每个品种都会显示PENDING、PASS、WARN或BLOCK结果及相应原因。PASS仅表示已实现的检查未发现当前警告或阻止条件。 附加功能 结果可以导出为CSV。保存的基准数据可用于检测所监控固定品种规格的变化。面板支持拖动和折叠，后台扫描会继续运行。 重要说明 本实用工具不是信号、交易机会或品种排名系统，也不提供BUY或SELL入场提示。PASS不表示盈利、安全或推荐。数值取决于经纪商、账户类型和当前市场数据。点差成本和保证金为即时估算，不会完整计入佣金或未来滑点。请先在模拟账户上测试。 运行方式 本工具不会发送订单或修改持仓，也不使用DLL或调用WebReque
FREE
MTFOpenLineEn
Atsushi Katayama
指标
概述 Multi Timeframe Open Lines是一款适用于MetaTrader 5的轻量级指标，可在当前图表上直接显示所选时间周期的开盘价水平线。 本指标可以显示更高时间周期、更低时间周期以及相同时间周期的开盘价。 例如，可以在H1图表上显示H4和D1的开盘价，也可以在H1图表上显示M15的开盘价。 最多可以同时设置三个时间周期，并且每个时间周期都可以单独配置。 本指标仅用于辅助图表分析。它不会提供交易信号，不会开仓、修改持仓或平仓。 工作原理 每条开盘价线从所选时间周期的开始时间绘制到下一个周期的开始时间。 通过这种分段显示方式，可以清楚地确认每个开盘价所属的时间区间，并查看当前市场价格位于该开盘价的上方还是下方。 本指标也可以显示当前正在形成周期的开盘价，并自动更新显示。 主要功能 最多同时显示三个时间周期的开盘价 支持更高、更低和相同时间周期 可单独启用或关闭每个时间周期 可单独设置每条线的颜色、样式和宽度 可调整历史周期的显示数量 可显示当前周期的开盘价 可使用垂直线连接连续的开盘价水平 在图表右侧显示最新开盘价标签 可调整标签文字大小 可调整刷新间隔 自动使用当前
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Ninja Trinity XAU
Atsushi Katayama
专家
Ninja Trinity XAU 概述 Ninja Trinity XAU 是一款面向 MetaTrader 5 的 XAUUSD 多策略 EA。信号引擎以 M5 数据为基础，并在需要时使用更高周期的市场环境。 组合由三个功能角色构成： - 多头与动量：突破、回测、动量、支撑及反转逻辑 - 空头：弱势行情中的向下突破、延续及反转逻辑 - 统一控制：市场状态路由、3/9/18 周表现记忆、回撤控制及经纪商执行检查 本 EA 不使用网格、马丁格尔或以回本为目的的逆势加仓。内部策略参数受到保护。v1.48 仅向用户显示两个输入参数。 v1.48 新增内容 - 根据已完成 M5 K 线独立重建 A–N 虚拟表现记录 - 21、63、126 天三个窗口，对应 3、9、18 周 - 识别震荡、上涨、下跌、突破、过渡和波动冲击的多状态控制器 - 三档自动复利：Conservative 0.60x、Balanced 1.00x、Aggressive 1.25x - 默认模式改为 Conservative 0.60x - 图表左下角新增可折叠的 Capital & Lot Guide - 通过共享价格
Yenforge Usdjpy Adaptive Signals
Atsushi Katayama
指标
YENFORGE USDJPY v1.10 Adaptive Fusion 5 YENFORGE USDJPY is a discretionary signal indicator for MetaTrader 5. It evaluates confirmed M5 and M15 bars and displays BUY/SELL candidates together with reference target, stop and time-exit levels. This product is designed and validated primarily for Japanese traders using USDJPY data from the OANDA Japan MT5 Tokyo server. It can start on other broker feeds, but signal timing, prices, spread filtering and historical reconstruction may differ. The interf
Goldforge Gold Signals
Atsushi Katayama
指标
Goldforge Gold Signals 产品概述 Goldforge Gold Signals 是一款为 XAUUSD（黄金）设计的 MetaTrader 5 交易信号指标。它只分析已经收盘的 M5 K线，并结合 M15 及更高时间周期进行确认，在图表上显示潜在的买入和卖出信号。 建议使用 M5 图表。即使切换当前图表的显示周期，计算引擎仍以 M5 为基础。本产品不会自动发送或管理订单，所有交易决定和下单操作均由用户自行负责。 主要功能 - 仅根据已收盘K线计算；信号来源K线收盘后，箭头不会移动 - 覆盖东京/亚洲、伦敦和纽约时段的 M5/M15 逻辑 - 三种信号频率模式：QUALITY、BALANCED、HIGH FREQUENCY - 显示 BUY/SELL 箭头、Entry、TP、SL 和计划 Time Exit - STR 3、STR 2、STR 1 三档相对强度评级 - 五个时间周期的趋势面板 - 弹窗、手机推送、邮件和声音提醒 - 自动检测经纪商服务器相对 UTC 的时差，并提供手动模式 信号模式 QUALITY：信号数量最少、筛选最严格的模式。
Ninja Kagehana XAU
Atsushi Katayama
专家
Ninja Kagehana XAU 面向近期市场、约每两周持续更新的XAUUSD EA 最大特点：约每两周持续复核与更新 Ninja Kagehana XAU并不是一款多年保持相同逻辑、无需维护的EA。 原则上约每两周重新检查近期交易表现、最新Tick数据、交易成本、市场状态以及不同经纪商之间的差异，并持续进行维护和更新。当测试确认存在有意义的改进时，将通过MQL5 Market发布新版本。 如果当前版本仍然是表现更好的方案，则不会为了更新版本号而进行无意义的修改，而是保留当前逻辑并继续下一周期的检查。约两周是持续测试、维护和更新的周期，并不是产品有效期。超过显示的复核日期后，EA不会停止运行。 MQL5 SIGNAL 计划使用Ninja Kagehana XAU专用账户发布公开的MQL5 Signal。积累稳定的前向记录后，将在产品页面补充相关信息。 Signal发布前，页面中的数据属于回测或独立Tick验证结果，并非真实前向交易结果。 主要规格 MetaTrader 5 XAUUSD / GOLD 内部信号周期：M5 支持做多和做空 两套逻辑：均值回归和缓冲突破 最多同时持有一个
NINJA Market Radar MT5
Atsushi Katayama
实用工具
PRODUCT NAME NINJA Market Radar MT5 LANGUAGE Simplified Chinese (zh) SHORT DESCRIPTION 只读MT5实用工具，以透明的0至100分Market Context Score对市场报价中可见的交易品种进行排名。 FULL DESCRIPTION 重要：本工具仅用于分析，不是交易信号 NINJA Market Radar MT5是一款只读的多品种实用工具。它对当前市场环境进行排名，帮助用户建立观察列表并自行查看图表。BULLISH WATCH、BEARISH WATCH和评分仅为分析标签，不是BUY或SELL指令，也不代表盈利概率。 品种范围和时间周期 本工具仅扫描当前在市场报价（Market Watch）中可见的品种。默认上限为30个品种，可设置的最大值为60。默认分析周期为M15、H1和H4。面板和输入参数名称使用英语。 透明的0至100分评分 Market Context Score由可见的评分部分相加而成：趋势30分，依据M15、H1和H4上的EMA 20与EMA 50一致性；动量2
NINJA Setup Confirm MT5
Atsushi Katayama
实用工具
概述 NINJA Setup Confirm MT5是一款只读实用工具，用于在选出候选品种后检查当前图表品种。面板整合M15、H1和H4环境、已收盘K线条件、运行状态以及参考风险计划。 检查内容 面板显示EMA趋势一致性、方向性RSI和ADX/DI、ATR活跃度、点差与ATR之比、交易时段和报价状态，以及已收盘K线的突破、回调或延续条件。0至100的透明Market Context Score表示规则一致程度，不代表概率。 状态 WAIT表示环境尚未准备好。ARMED表示方向环境一致，但触发条件尚未全部完成。TRIGGERED表示设定分数、符合条件的已收盘K线和有效参考计划均已具备。BLOCKED表示运行、经纪商或风险检查失败。 参考计划 面板估算Entry、SL、TP、风险金额、手数和保证金。OrderCalcProfit将Entry到SL的实际损失换算为账户货币，手数按经纪商volume step向下取整。若超过设定的可用保证金限制，OrderCalcMargin可降低参考手数。 重要说明 TRIGGERED不是入场指令、交易信号或盈利保证。本工具不会发送订单或修改持仓。数值为估算
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