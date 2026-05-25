Telegram Monitor

Это профессиональная многофункциональная утилита, объединяющая Торговую Статистику, Автоотчеты, Оповещение Цен и Торговые Уведомления в единую систему Telegram-мониторинга.

Поддерживается удалённое управление прямо из Telegram-канала через команду /menu , отправляйте торговые отчёты, просматривайте открытые позиции, создавайте, удаляйте и контролируйте активные Price Alerts без необходимости возвращаться к терминалу MetaTrader 5.

Поддерживаются автоматические Telegram-отчеты по расписанию, а также ручная отправка отчетов за периоды Daily / Weekly / Monthly / Yearly / All Time непосредственно из Telegram.

Утилита включает современную интерактивную панель управления с поддержкой Dark/Light тем, гибкими настройками торговых уведомлений и возможностью использовать собственные текстовые метки и язык сообщений. Все настройки автоматически сохраняются и восстанавливаются после перезапуска MetaTrader 5, пока утилита не будет удалена с графика. Панель также поддерживает режим сворачивания для удобной работы с графиком.

Получайте Telegram-уведомления в реальном времени о:



торговой статистике за выбранный период Daily / Weekly / Monthly / Yearly / All Time

открытии и закрытии сделок

частичном закрытии

изменении Stop Loss и Take Profit

для всех символов или только для символа текущего графика

срабатывании Price Alerts

Price Alerts текущем списке открытых позиций

Управление из Telegram:

отправка Trade Reports за Daily / Weekly / Monthly / Yearly / All Time по запросу прямо из Telegram

запрос текущего списка открытых позиций

создание новых Price Alerts прямо из Telegram

просмотр активных Price Alerts

удаление отдельных или всех Price Alerts

автоматическая синхронизация алертов между Telegram и MetaTrader 5

автоматическое удаление служебных сообщений после создания алерта

Для контроля важных уровней создавайте Price Alerts прямо в MetaTrader 5:

добавление алертов вручную по символам из Market Watch

создание алертов через линии на графике

несколько алертов на один символ

автоматическая синхронизация между Telegram и MetaTrader 5

визуальная интеграция с графиком

Простая настройка:

Создайте Telegram-бота через @BotFather и получите Bot Token. Создайте Telegram-канал (публичный или приватный), узнайте его Chat ID и добавьте бота в администраторы с правами отправки и удаления сообщений. В MetaTrader 5 → Tools → Options → Expert Advisor включите WebRequest для https://api.telegram.org, добавьте утилиту на любой график и укажите Bot Token и Chat ID во входных параметрах.

Подробную пошаговую инструкцию смотрите на скриншоте. Важно знать:



Утилита не открывает и не изменяет сделки.

Работает только при запущенном терминале MetaTrader 5 (как и любые Advisors).

Совместима с любыми брокерами MT5 и поддерживает netting и hedging счета.