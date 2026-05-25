Telegram Monitor
- Утилиты
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Aleh PiatrenkaРазрабатываю советники и торговые утилиты для MetaTrader 4 и 5.
Создаю инструменты для копирования сделок (master/slave) и сервисы торговых уведомлений.
Все продукты использую сам в реальной торговле.
- Версия: 1.3
- Обновлено: 7 августа 2026
- Активации: 20
Это профессиональная многофункциональная утилита, объединяющая Торговую Статистику, Автоотчеты, Оповещение Цен и Торговые Уведомления в единую систему Telegram-мониторинга.
Поддерживается удалённое управление прямо из Telegram-канала через команду /menu , отправляйте торговые отчёты, просматривайте открытые позиции, создавайте, удаляйте и контролируйте активные Price Alerts без необходимости возвращаться к терминалу MetaTrader 5.
Поддерживаются автоматические Telegram-отчеты по расписанию, а также ручная отправка отчетов за периоды Daily / Weekly / Monthly / Yearly / All Time непосредственно из Telegram.
Утилита включает современную интерактивную панель управления с поддержкой Dark/Light тем, гибкими настройками торговых уведомлений и возможностью использовать собственные текстовые метки и язык сообщений. Все настройки автоматически сохраняются и восстанавливаются после перезапуска MetaTrader 5, пока утилита не будет удалена с графика. Панель также поддерживает режим сворачивания для удобной работы с графиком.
Получайте Telegram-уведомления в реальном времени о:
- торговой статистике за выбранный период Daily / Weekly / Monthly / Yearly / All Time
- открытии и закрытии сделок
- частичном закрытии
- изменении Stop Loss и Take Profit
- для всех символов или только для символа текущего графика
- срабатывании Price Alerts
- текущем списке открытых позиций
Управление из Telegram:
- отправка Trade Reports за Daily / Weekly / Monthly / Yearly / All Time по запросу прямо из Telegram
- запрос текущего списка открытых позиций
- создание новых Price Alerts прямо из Telegram
- просмотр активных Price Alerts
- удаление отдельных или всех Price Alerts
- автоматическая синхронизация алертов между Telegram и MetaTrader 5
- автоматическое удаление служебных сообщений после создания алерта
Для контроля важных уровней создавайте Price Alerts прямо в MetaTrader 5:
- добавление алертов вручную по символам из Market Watch
- создание алертов через линии на графике
- несколько алертов на один символ
- автоматическая синхронизация между Telegram и MetaTrader 5
- визуальная интеграция с графиком
Простая настройка:
- Создайте Telegram-бота через @BotFather и получите Bot Token.
- Создайте Telegram-канал (публичный или приватный), узнайте его Chat ID и добавьте бота в администраторы с правами отправки и удаления сообщений.
- В MetaTrader 5 → Tools → Options → Expert Advisor включите WebRequest для https://api.telegram.org, добавьте утилиту на любой график и укажите Bot Token и Chat ID во входных параметрах.
Подробную пошаговую инструкцию смотрите на скриншоте.
Важно знать:
Утилита не открывает и не изменяет сделки.
Работает только при запущенном терминале MetaTrader 5 (как и любые Advisors).
Совместима с любыми брокерами MT5 и поддерживает netting и hedging счета.